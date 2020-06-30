США объявили Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Федеральная комиссия Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei ZTE угрозой национальной безопасности.

"Бюро FCC по общественной и внутренней безопасности формально объявило, что компании Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании и подразделения, подпадают под объявленный FCC в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении регулятора.

"В результате деньги из фонда общих услуг FCC на 8,3 миллиарда долларов больше нельзя использовать для приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками", - говорится в заявлении.

Глава FCC Аджит Пай заявил, что обе компании связаны с компартией и военными Китая , а также обязаны по китайским законам сотрудничать с разведслужбами КНР.