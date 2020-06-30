https://ria.ru/20200630/1573706586.html
США объявили Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности
Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:58
2020-06-30T19:58
zte
huawei technologies
китай
сша
технологии
в мире
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https://ria.ru/20200624/1573430661.html
https://ria.ru/20200626/1573484502.html
alnoor1953
Дурь "сияющего града на холме" становится всё ослепительнее :)
31
Семен Семеныч
Думаю давно пора объявлять США угрозой национальной безопасности всей планеты.
25
5
китай
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154902/62/1549026298_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_bb693a3179562a147001ab1f0ea99b39.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
zte, huawei technologies, китай, сша, технологии, в мире
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости.
Федеральная комиссия США
по коммуникациям (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei
и ZTE
угрозой национальной безопасности.
"Бюро FCC по общественной и внутренней безопасности формально объявило, что компании Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании и подразделения, подпадают под объявленный FCC в ноябре 2019 года запрет на поддержку общих услуг для приобретения оборудования или услуг от компаний, представляющих собой угрозу национальной безопасности", - говорится в заявлении регулятора.
"В результате деньги из фонда общих услуг FCC на 8,3 миллиарда долларов больше нельзя использовать для приобретения, обслуживания, улучшения, модификации и поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками", - говорится в заявлении.
Глава FCC Аджит Пай заявил, что обе компании связаны с компартией и военными Китая
, а также обязаны по китайским законам сотрудничать с разведслужбами КНР.
"Сегодняшними распоряжениями, которые основаны на большой базе доказательств, бюро FCC внесло Huawei и ZTE в список угроз безопасности для телекоммуникационных сетей Америки и для нашего будущего, связанного с 5G... Нынешнее решение защитит фонд общих услуг FCC, деньги в который платят посредством пошлин американские потребители и компании в своих телефонных счетах. Фонд не будет использоваться для поддержки этих поставщиков, которые угрожают нашей национальной безопасности", - заявил Пай.