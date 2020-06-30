Небензя назвал резолюцию США об оружейном эмбарго против Ирана утопией

"Мы с самого начала сказали, что проект резолюции США по эмбарго в отношении Ирана является утопией, он не пройдет, и тут нет основания для каких-либо переговоров", - сказал Небензя.

Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть в случае, если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".