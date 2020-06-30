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Небензя назвал резолюцию США об оружейном эмбарго против Ирана утопией
Проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:12
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, оон, иран, сша, в мире

Небензя назвал резолюцию США об оружейном эмбарго против Ирана утопией

19:56 30.06.2020 (обновлено: 20:12 30.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ООН, 30 июн - РИА Новости. Проект резолюции США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, истекающего осенью, является утопией и не имеет шансов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Мы с самого начала сказали, что проект резолюции США по эмбарго в отношении Ирана является утопией, он не пройдет, и тут нет основания для каких-либо переговоров", - сказал Небензя.
Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть в случае, если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
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Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.
Страны, исходя из проекта, должны замораживать финансовые активы лиц и структур, нарушающих данные положения, следует из текста.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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