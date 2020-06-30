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Штаб Бабарико пожаловался в избиркомы на отбраковку подписей
Штаб претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил, что подал в территориальные избиркомы республики ряд жалоб... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:55
президентская кампания в белоруссии
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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353
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президентская кампания в белоруссии, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Штаб Бабарико пожаловался в избиркомы на отбраковку подписей

19:55 30.06.2020
623
© AP Photo / Sergei GritsВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Штаб претендента на пост президента Белоруссии, экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил, что подал в территориальные избиркомы республики ряд жалоб на значительную отбраковку подписей граждан, собранных в поддержку выдвижения политика.
Ранее ЦИК Белоруссии опубликовал сводную статистику достоверных подписей в поддержку каждого из семи участников президентских выборов. Из нее следует, что участие в кампании продолжают шесть человек, в том числе Бабарико, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической "Грамады" Сергей Черечень, экс-депутат Анна Канопацкая и безработная Светлана Тихановская.
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"Сегодня ЦИК объявил, что после первого этапа проверок у нас признаны действительными 165744 подписи. Мы не согласны с этим решением. Мы подали 365000 подписей и хотим знать, что случилось с остальными 200 000. Сегодня мы отправили жалобы в 11 районных избирательных комиссий по всей стране", - говорится в сообщении штаба в Telegram.
Также он отмечает, что соратники Бабарико направят жалобы и в другие комиссии, как только получат от них официальную информацию.
Ранее глава Центризбиркома республики Лидия Ермошина сообщала РИА Новости, что заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации либо нерегистрации кандидатами в президенты, состоится 14 июля. Однако 100 тысяч подписей избирателей, признанных по итогам проверок достоверными, - не единственный фактор, который учитывается в данном случае. Члены ЦИК могут отказать в регистрации кандидатом, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа. Этап подачи документов в ЦИК для регистрации кандидатами проходит с 20 июня по 4 июля включительно. К настоящему времени соответствующий пакет документов подан от всех претендентов в президенты, кроме Лукашенко.
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Президентская кампания в БелоруссииВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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