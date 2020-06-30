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Мьянма продлила запрет на въезд для иностранцев
Правительство Мьянмы отменяет с 1 июля ограничения для граждан на выход из домов в одном из районов Янгона, который был главным центром распространения... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:54
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мьянма, в мире

Мьянма продлила запрет на въезд для иностранцев

19:54 30.06.2020
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БАНГКОК, 30 июн – РИА Новости. Правительство Мьянмы отменяет с 1 июля ограничения для граждан на выход из домов в одном из районов Янгона, который был главным центром распространения коронавирусной инфекции в марте-апреле, однако продлевает до 31 июля действие временного запрета на въезд в страну иностранных граждан.

Режим Stay at Home для Янгона закончится 1 июля

Локдаун, или "приказ оставаться дома" (Stay at Home Order), введенный министерством здравоохранения и спорта Мьянмы в начале мая в 10 районах Янгона, крупнейшего города и бывшей столицы страны, разрешал выход на улицу только одному члену семьи за продуктами и двум членам семьи в случае необходимости посетить врача. Приказ поэтапно отменялся в течение месяца (14 и 28 мая по несколько районов сразу), однако в районе Инсейн, в котором заболели за время пандемии 49 человек из 209 инфицированных во всем Янгоне, его действие продолжилось до конца июня. Таким образом, действие режима в городе окончательно прекращается. Решение об отмене режима "приказа оставаться дома" было принято министерством здравоохранения и спорта Мьянмы и опубликовано в виде соответствующего приказа на интернет-сайте министерства.

Запрет на въезд иностранцев и внутренний туризм

Почти одновременно с отменой локдауна в Янгоне правительством Мьянмы было принято решение продлить действие временного запрета на въезд в страну иностранных граждан, выдачу любых виз, кроме дипломатических и служебных, и международные пассажирские авиаперевозки, действующего до 1 июля, еще на месяц, до 31 июля. Текст правительственного сообщения об этом был опубликован СМИ Мьянмы, в том числе газетой Eleven Myanmar, вечером в понедельник. Все иностранные граждане, прибывающие в Мьянму в этот период в качестве дипломатов или по специальным разрешениям властей, будут обязаны пройти 21-дневный карантин.
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Внутренний туризм разрешен, но не групповой

Власти Мьянмы намерены в течение июля-августа завершить начатый в июне процесс ослабления и снятия ограничений, связанных с пандемией, которые действуют в туристической и гостиничной сферах, в целях развития внутреннего туризма, сообщает во вторник интернет-версия журнала Irrawadi со ссылкой на министерство гостиничного хозяйства и туризма Мьянмы.
Издание подчеркивает, что правительственное решение об открытии и развитии внутреннего туризма должно быть дополнено соответствующими постановлениями местных властей, прерогативой которых является принятие решений о том, какие именно отели и туристические достопримечательности открыть для проживания и посещения в своих местностях.
Внутренний туризм возобновляется с возобновлением работы гостиниц, получивших от государства сертификаты безопасности от заражения коронавирусом, и снятием запрета на передвижение внутри страны, говорится в сообщении. Также политика министерства гостиничного хозяйства и туризма в настоящее время состоит в поощрении внутреннего индивидуального и семейного, а не группового туризма, подчеркивает журнал.
В целях развития внутреннего туризма правительство Мьянмы также освободило туристические фирмы от налогов сроком на шесть месяцев, отменило на год оплату за получение и продление государственных туристических лицензий и отложило на шесть месяцев оплату лизинга операторами гостиниц, арендуемых у государства, сообщает Irrawadi.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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