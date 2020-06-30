Небензя возложил ответственность за кризис вокруг СВПД на США

ООН, 30 июн – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя сравнил политику удушения, которую США проводят в отношении Ирана, с коленом, поставленным на горло Тегерану.
"Политика односторонних действий США игнорирует здравый смысл и мнения других государств. Мы следили с глубокой озабоченностью за политикой максимального давления на Иран, которую лучше описать как политику максимального удушения", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
По его словам, на Иран целенаправленно давят со всех сторон. "Задача – добиться смены режима либо создать ситуацию, в которой Иран буквально не сможет дышать. Это как ставить колено кому-то на горло", - указал постпред.
"Ответственность за нынешний кризис несут США. Два года назад они преднамеренно начали подрывать тщательно сбалансированное и откалиброванное соглашение 2015 года, которое являлось резолюцией 2231 и СВПД", - подчеркнул он.
Он напомнил, что США официально вышли из обязательств в рамках резолюции 2231 и СВПД, "закрыли за собой дверь" и занялись односторонним давлением, вновь введя национальные санкции против Ирана, что противоречит как СВПД, так и резолюции 2231.
"Такие действия устраняют любые стимулы для Тегерана для соблюдения положений резолюции. Тем не менее Иран продолжал соблюдать свои обязательства в рамках СВПД. Вдобавок ко всему США, будучи основным нарушителем (резолюции – ред.), угрожали другим странам односторонними санкциями за исполнение резолюции 2231", - добавил он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.