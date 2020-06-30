Небензя возложил ответственность за кризис вокруг СВПД на США

"Политика односторонних действий США игнорирует здравый смысл и мнения других государств. Мы следили с глубокой озабоченностью за политикой максимального давления на Иран, которую лучше описать как политику максимального удушения", - сказал Небензя на заседании СБ ООН

По его словам, на Иран целенаправленно давят со всех сторон. "Задача – добиться смены режима либо создать ситуацию, в которой Иран буквально не сможет дышать. Это как ставить колено кому-то на горло", - указал постпред.

"Ответственность за нынешний кризис несут США. Два года назад они преднамеренно начали подрывать тщательно сбалансированное и откалиброванное соглашение 2015 года, которое являлось резолюцией 2231 и СВПД", - подчеркнул он.

Он напомнил, что США официально вышли из обязательств в рамках резолюции 2231 и СВПД, "закрыли за собой дверь" и занялись односторонним давлением, вновь введя национальные санкции против Ирана, что противоречит как СВПД, так и резолюции 2231.

"Такие действия устраняют любые стимулы для Тегерана для соблюдения положений резолюции. Тем не менее Иран продолжал соблюдать свои обязательства в рамках СВПД. Вдобавок ко всему США, будучи основным нарушителем (резолюции – ред.), угрожали другим странам односторонними санкциями за исполнение резолюции 2231", - добавил он.