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"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража
"Газпром экспорт" во вторник перечислил польской PGNiG средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши, но продолжает его обжаловать, сообщила... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T20:17
pgnig
газпром
польша
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Да что же в газпроме за "стратеги" такие сидят, что только успевают башлять штрафы на право и на лево?
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РИА Новости
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353
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pgnig, газпром, польша, газпром экспорт, экономика

"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража

19:51 30.06.2020 (обновлено: 20:17 30.06.2020)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Газпром экспорт" во вторник перечислил польской PGNiG средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши, но продолжает его обжаловать, сообщила российская компания.
"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили в пресс-службе "Газпром экспорта".
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"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала", - заявила компания, отметив, что перечисление денежных средств не влечет ущерба для ее позиции в ходе обжалования.
В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.
"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.
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PGNiGГазпромПольшаГазпром ЭкспортЭкономика
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Кто только не поимел "национальное достояние"
30 июня, 20:08
ppet.g6
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Да что же в газпроме за "стратеги" такие сидят, что только успевают башлять штрафы на право и на лево?
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Андрей Петров
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