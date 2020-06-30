https://ria.ru/20200630/1573706222.html
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража
"Газпром экспорт" во вторник перечислил польской PGNiG средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши, но продолжает его обжаловать, сообщила... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:51
2020-06-30T20:17
pgnig
газпром
польша
газпром экспорт
экономика
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pet.g6
Кто только не поимел "национальное достояние"
388
Андрей Петров
Да что же в газпроме за "стратеги" такие сидят, что только успевают башлять штрафы на право и на лево?
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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pgnig, газпром, польша, газпром экспорт, экономика
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. "Газпром экспорт"
во вторник перечислил польской PGNiG
средства по решению суда о пересмотре цен на газ для Польши
, но продолжает его обжаловать, сообщила российская компания.
"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили в пресс-службе "Газпром экспорта".
"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала", - заявила компания, отметив, что перечисление денежных средств не влечет ущерба для ее позиции в ходе обжалования.
В конце марта польская компания заявила, что выиграла у "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиардов долларов. По данным PGNiG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, а решение касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.
"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража в суде округа Свеа в Швеции. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции группы в суде.