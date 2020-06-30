В Саратове пропала девочка-подросток

"По данным следствия, 16-летняя девушка 26 июня… ушла из дома в городе Саратове и с указанной даты о месте ее нахождения ничего неизвестно. При этом до 20.00 (19.00 мск) 28 июня она вела переписку на странице в социальной сети "ВКонтакте", после чего удалила ее. До настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.