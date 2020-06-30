https://ria.ru/20200630/1573706102.html
В Саратове пропала девочка-подросток
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением в Саратове 16-летней девочки, которая ушла из дома четыре дня назад и пропала, сообщил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:48
2020-06-30T19:48
следственный комитет россии (ск рф)
саратовская область
саратов
происшествия
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саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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следственный комитет россии (ск рф), саратовская область, саратов, происшествия
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением в Саратове
16-летней девочки, которая ушла из дома четыре дня назад и пропала, сообщил во вторник СК
РФ.
"По данным следствия, 16-летняя девушка 26 июня… ушла из дома в городе Саратове и с указанной даты о месте ее нахождения ничего неизвестно. При этом до 20.00 (19.00 мск) 28 июня она вела переписку на странице в социальной сети "ВКонтакте", после чего удалила ее. До настоящего времени ее местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.
Следователи по факту исчезновения девочки возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
"К проведению поисковых мероприятий привлечены наиболее опытные следователи и криминалисты следственного управления области, а также управления уголовного розыска ГУМВД России по Саратовской области
. Участие в поисковых мероприятиях принимают волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и добровольцы", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в областном управлении СК РФ, следователи в ходе расследования дадут юридическую оценку действиям родителей девочки, а также качеству работы должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних. "Расследование уголовного дела находится на особом контроле руководства следственного управления", - подчеркивается в сообщении.