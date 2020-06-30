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В Подмосковье возобновят деятельность общественные организации
Деятельность общественных организаций возобновляется в Подмосковье со 2 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:46
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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В Подмосковье возобновят деятельность общественные организации

19:46 30.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Деятельность общественных организаций возобновляется в Подмосковье со 2 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства.
Как сообщается в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева, согласно данному постановлению, со 2 июля в Подмосковье разрешается научная деятельность по технической инвентаризации недвижимости, деятельность общественных организаций.
Кроме этого, со 2 июля в регионе открываются музеи, зоопарки, этнопарки, океанариумы, зверинцы для групп до 12 человек, а также начинают работать летние читальные залы в парках.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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