https://ria.ru/20200630/1573705908.html
В Подмосковье возобновят деятельность общественные организации
Деятельность общественных организаций возобновляется в Подмосковье со 2 июля, соответствующее постановление размещено на сайте областного правительства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:46
2020-06-30T19:46
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общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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