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Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана
Китай призывает США прекратить односторонние незаконные санкции против Ирана, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:44
чжан цзюнь
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
китай
иран
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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чжан цзюнь, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, китай, иран, сша, в мире

Китай призвал США прекратить односторонние санкции против Ирана

19:44 30.06.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
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ООН, 30 июн - РИА Новости. Китай призывает США прекратить односторонние незаконные санкции против Ирана, заявил на заседании СБ ООН постпред Китая при организации Чжан Цзюнь.
По его словам, первопричина нынешнего кризиса с СВПД – выход США из соглашения и их односторонние санкции против Тегерана.
"Мы призываем США прекратить их незаконные односторонние санкции … и вернуться на правильный путь соблюдения СВПД в рамках резолюции 2231", - сказал Чжан Цзюнь.
По его словам, "Китай выступает против стремления США продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана". Как указал постпред Китая, все положения резолюции 2231 должны исполняться, включая договоренности об ограничительных мерах, связанных с вооружениями.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
25 июня, 17:46
Постпред Ирана призвал США выполнять свои обязанности
"Выйдя из СВПД, США больше не участник (сделки – ред.) и не обладают правом запустить восстановление санкций (против Ирана – ред.) в Совете Безопасности", - заявил китайский постпред.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
25 июня, 03:57
В США призвали СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
3602002
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Чжан ЦзюньСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНКитайИранСШАВ мире
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