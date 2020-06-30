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Донорская конференция по Сирии смогла собрать 6,9 миллиарда евро
Донорская конференция по Сирии "Брюссель-4" смогла собрать 6,9 миллиарда евро (7,7 миллиарда долларов) для оказания помощи сирийским беженцам, сообщил по итогам РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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война в сирии, евросоюз, сирия, оон, иордания, сша, в мире

Донорская конференция по Сирии смогла собрать 6,9 миллиарда евро

19:43 30.06.2020 (обновлено: 19:53 30.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Донорская конференция по Сирии "Брюссель-4" смогла собрать 6,9 миллиарда евро (7,7 миллиарда долларов) для оказания помощи сирийским беженцам, сообщил по итогам конференции европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.
"В евро были обещаны 6,9 миллиарда. Значит, в долларах США это 7,7 миллиарда. На 2020 год в евро общие взносы должны составить 4,9 миллиарда евро или 5,5 миллиарда долларов США. Это только на 2020 год. На 2021 год и далее сумма по взносам – 2 миллиарда евро или 2,2 миллиарда долларов США", - сказал по итогам еврокомиссар.
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Он добавил, что международные финансовые организации и доноры в дополнение "также объявили о займах на определенных условиях на общую сумму в 6 миллиардов евро, или, соответственно 6,7 миллиарда долларов".
Донорская конференция по Сирии "Брюссель-4", организуемая Евросоюзом при содействии ООН, прошла во вторник в виртуальном формате без участия официального Дамаска, с которым ЕС не поддерживает отношения.
Накануне встречи сообщалось, что министерская часть конференции соберет 83 делегации из 58 стран, 12 региональных организаций, международных финансовых институтов, а также 12 агентств ООН. Участники, в том числе, обсуждали ключевые аспекты сирийского кризиса.
Главная заявленная задача встречи - "мобилизовать необходимую гуманитарную и финансовую поддержку Сирии и соседним странам, принимающим сирийских беженцев, а также продолжение и углубление диалога с гражданским обществом". При этом речь не идет об организации возвращения сирийских беженцев на родину, а также о помощи в восстановлении районов Сирии, находящихся под контролем Дамаска.
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Европейский представитель, комментируя РИА Новости возможность направить часть собранных на конференции средств на помощь беженцам в возвращении на родину, заявил, что сейчас ситуация не позволяет организовывать масштабное возвращение беженцев, это должно происходить на добровольной основе, безопасно, достойно и в соответствии с международным правом. Он также подтвердил, что ЕС не будет участвовать в реконструкции Сирии, пока там не произойдет "политическая трансформация".
Совет Европейского союза 28 мая на год продлил санкции против правительства Сирии, срок действия которых истекал 1 июня. Санкционный список включает 273 персоналии, которым запрещен въезд в ЕС, их средства должны быть заморожены. Также ограничительные меры распространяются на 70 организаций в Сирии.
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По данным организаторов конференции "Брюссель-4", за пределами Сирии находятся порядка 6 миллионов беженцев, 11 миллионов сирийцев нуждаются в гуманитарной помощи внутри страны. Ситуацию осложняют социально-экономические последствия пандемии коронавируса. Ливан, Иордания и Турция, принимающие наибольшее число беженцев из Сирии, призвали страны-доноры увеличить финансирование, в том числе для борьбы с COVID-19.
Донорская конференция по Сирии прошла во вторник в четвертый раз. В ходе предыдущей встречи доноры собрали в общей сложности 6,2 миллиарда евро.
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