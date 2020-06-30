Около 200 россиян вернулись на родину из Еревана рейсами в Минводы и Сочи

"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 30 июня авиарейсами Ереван - Минеральные Воды и Ереван - Сочи домой смогли вернуться еще 197 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.