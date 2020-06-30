Около 200 россиян вернулись на родину из Еревана рейсами в Минводы и Сочи

ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Около 200 россиян вернулись во вторник на родину из Еревана вывозными рейсами в Минводы и Сочи в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе российского посольства.
В дипмиссии сообщили, что после получении информации о готовящихся вывозных рейсах для армянских граждан по маршруту Ереван - Минеральные Воды - Ереван и Ереван - Сочи - Ереван, посольство проработало возможность использования данных перелетов для возвращения россиян на родину.
"Были получены необходимые согласования с российскими региональными властями, министерствами и ведомствами, а также оперативным штабом при правительстве России. В итоге мы рады сообщить, что 30 июня авиарейсами Ереван - Минеральные Воды и Ереван - Сочи домой смогли вернуться еще 197 россиян", - говорится в сообщении, размещенном на странице диппредставительства в Facebook.
Дипломаты консульского отдела посольства координировали процесс регистрации и посадки пассажиров в международном аэропорту "Звартноц", а также оказывали гражданам необходимую помощь. "Все прошло в штатном режиме с соблюдением всех рекомендованных комендатурой Армении мер безопасности. В общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезены 1876 человек", - заявили в дипведомстве, поблагодарив за содействие авиакомпанию Armenia.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
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