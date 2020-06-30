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В Испании задержали россиянина, подозреваемого в подделке лекарств
Гражданская гвардия Испании задержала гражданина России за подделку лекарственных средств, свою лабораторию он устроил дома и заверял покупателей, что добавки... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:38
россия
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россия, испания, в мире

В Испании задержали россиянина, подозреваемого в подделке лекарств

19:38 30.06.2020
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© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции
© Fotolia / samantha vial
Автомобиль испанской полиции. Архивное фото
МАДРИД, 30 июн – РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала гражданина России за подделку лекарственных средств, свою лабораторию он устроил дома и заверял покупателей, что добавки предотвращают рак.
Мужчина 59 лет (инициалы V.S.) был задержан в комарке Овьедо (автономное сообщество Астурия), говорится в сообщении Гражданской гвардии. Кроме того, расследование ведется в отношении двух женщин (их национальность не сообщается), одна из них работала вместе с задержанным, вторая живет в Аликанте, где у него есть второй дом.
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Расследование началось еще в конце прошлого года, когда в Гражданскую гвардию поступило заявление от мужчины, который рассказал, что сотрудничал с компанией, которая работала с аминокислотами, применяемыми в сельском хозяйстве (кормовые добавки). Эти добавки поставлялись в Россию, на Украину и другие страны Восточной Европы. По его словам, компаньон обвинил мужчину том, что он не работает, заблокировал у него рабочую почту, сменил пароли и он не может с ним связаться.
В ходе следствия было установлено, что подозреваемый занимался производством поддельных лекарств из добавок, которые используются в сельском хозяйстве, а товар распространялся под марками реально существующих фирм.
Никаких необходимых разрешений на производство и распространение лекарственных средств от Испанского агентства по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (Aemps) не было. При обыске в доме были обнаружены минеральные, питательные вещества, кормовые добавки, биоудобрения и другие вещества, используемые в сельском хозяйстве, упаковка и семь тысяч евро наличных.
Для создания "лекарств" подозреваемый смешивал вещества с дистиллированной водой, фасовал по банкам и наклеивал поддельные этикетки. Он заверял покупателей, что эти "лекарства" способствуют оздоровлению организма, предотвращают рак, помогают бороться с усталостью и тревогой. Стоимость одной банки составляла от 60 до 80 евро. Поддельные добавки распространялись в Испании и России.
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