В Испании задержали россиянина, подозреваемого в подделке лекарств

МАДРИД, 30 июн – РИА Новости. Гражданская гвардия Гражданская гвардия Испании задержала гражданина России за подделку лекарственных средств, свою лабораторию он устроил дома и заверял покупателей, что добавки предотвращают рак.

Мужчина 59 лет (инициалы V.S.) был задержан в комарке Овьедо (автономное сообщество Астурия ), говорится в сообщении Гражданской гвардии. Кроме того, расследование ведется в отношении двух женщин (их национальность не сообщается), одна из них работала вместе с задержанным, вторая живет в Аликанте , где у него есть второй дом.

Расследование началось еще в конце прошлого года, когда в Гражданскую гвардию поступило заявление от мужчины, который рассказал, что сотрудничал с компанией, которая работала с аминокислотами, применяемыми в сельском хозяйстве (кормовые добавки). Эти добавки поставлялись в Россию, на Украину и другие страны Восточной Европы. По его словам, компаньон обвинил мужчину том, что он не работает, заблокировал у него рабочую почту, сменил пароли и он не может с ним связаться.

В ходе следствия было установлено, что подозреваемый занимался производством поддельных лекарств из добавок, которые используются в сельском хозяйстве, а товар распространялся под марками реально существующих фирм.

Никаких необходимых разрешений на производство и распространение лекарственных средств от Испанского агентства по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (Aemps) не было. При обыске в доме были обнаружены минеральные, питательные вещества, кормовые добавки, биоудобрения и другие вещества, используемые в сельском хозяйстве, упаковка и семь тысяч евро наличных.