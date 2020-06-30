https://ria.ru/20200630/1573705057.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:30
2020-06-30T19:30
москва
общество
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Пробки в Москве
во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Бульварное кольцо. Садовое кольцо также загружено и на внешней, и на внутренней стороне.
Значительные затруднения наблюдаются на ТТК в обоих направлениях.
Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на северо-востоке, севере, а также на юго-востоке и западе.
Пробки образовались на вылетных магистралях - Варшавском, Можайском, Волоколамском шоссе, Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова.