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Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:30
москва
общество
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москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, общество

Пробки в Москве достигли девяти баллов

19:30 30.06.2020
578
© РИА Новости / Владимир АстапковичЛюди на одном из пешеходных переходов на Тверской улице в Москве
Люди на одном из пешеходных переходов на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".
Наибольшие трудности наблюдаются в центре города. В пробках стоит Бульварное кольцо. Садовое кольцо также загружено и на внешней, и на внутренней стороне.
Значительные затруднения наблюдаются на ТТК в обоих направлениях.
Отдельные трудности наблюдаются и на МКАД на северо-востоке, севере, а также на юго-востоке и западе.
Пробки образовались на вылетных магистралях - Варшавском, Можайском, Волоколамском шоссе, Ленинградском проспекте, проспекте Маршала Жукова.
Автомобильное движение на Новорижском шоссе при въезде в Москву
17 июня, 19:22
Москва встала в пробках. Почему?
243414
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МоскваОбщество
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