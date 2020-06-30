Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах

"Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими", — говорится в ответах посла Анатолия Антонова на вопросы журналистов в Facebook .