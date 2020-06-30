https://ria.ru/20200630/1573704839.html
Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Российское посольство в Вашингтоне передало в правоохранительные органы США и Госдеп данные об угрозах, которые распространяются в соцсетях. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:27
2020-07-01T04:42
россия
дональд трамп
the new york times
анатолий антонов
дмитрий песков
афганистан
сша
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573552579.html
https://ria.ru/20200630/1573642249.html
Sergey Prokchorov
Это не новость, это баян 100 летней давности. Всё это и так понятно и без заявлений. У России, как показала практика, друзей нет. Только "партнёры". Да и спасибо США за санкции, мы хоть сельское хоз-во приподняли.
100
milentich
а когда посольство расскажет. что дип собственностью?
71
27
россия
афганистан
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дональд трамп, the new york times, анатолий антонов, дмитрий песков, афганистан, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости.
Российское посольство в Вашингтоне
передало в правоохранительные органы США
и Госдеп данные об угрозах, которые распространяются в соцсетях.
"Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими", — говорится в ответах посла Анатолия Антонова на вопросы журналистов в Facebook.
Глава дипмиссии отметил, что у многих американцев зашкаливают негативные эмоции, особенно на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране.
"Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании", — добавил посол.
Он выразил надежду, что Вашингтон выполнит обязательства по защите дипломатических учреждений.
"Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США. Отправили ноту в госдепартамент с требованием провести расследование", — подчеркнул дипломат.
На минувшей неделе газета New York Times
со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане
.
Никаких доказательств издание не предоставило.
После публикации в адрес российских дипломатов в Вашингтоне начали поступать угрозы. Посольство потребовало от властей адекватно отреагировать на них.
Президент США Дональд Трамп
назвал статью NYT заказухой.