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Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах
Российское посольство в Вашингтоне передало в правоохранительные органы США и Госдеп данные об угрозах, которые распространяются в соцсетях. РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T04:42
россия
дональд трамп
the new york times
анатолий антонов
дмитрий песков
афганистан
сша
в мире
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https://ria.ru/20200627/1573552579.html
https://ria.ru/20200630/1573642249.html
Это не новость, это баян 100 летней давности. Всё это и так понятно и без заявлений. У России, как показала практика, друзей нет. Только "партнёры". Да и спасибо США за санкции, мы хоть сельское хоз-во приподняли.
100
а когда посольство расскажет. что дип собственностью?
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россия
афганистан
сша
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569106780_0:80:2048:1232_1400x0_80_0_0_93e5c4c22fe5ee35a8a6b8505fb032e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дональд трамп, the new york times, анатолий антонов, дмитрий песков, афганистан, сша, в мире

Посольство России направило в Госдеп ноту после статьи о талибах

19:27 30.06.2020 (обновлено: 04:42 01.07.2020)
42200
© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол России в США Анатолий Антонов
Посол России в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Посол России в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн — РИА Новости. Российское посольство в Вашингтоне передало в правоохранительные органы США и Госдеп данные об угрозах, которые распространяются в соцсетях.

"Нам уже не в первый раз поступают угрозы. Но сейчас — у нас серьезная проблема. После того как в прессе были опубликованы упомянутые лживые обвинения, в соцсетях появились призывы "свести счеты с русскими", — говорится в ответах посла Анатолия Антонова на вопросы журналистов в Facebook.

Глава дипмиссии отметил, что у многих американцев зашкаливают негативные эмоции, особенно на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране.
"Не у многих хватает разума осознать надуманность и провокационный характер явно срежиссированной русофобской кампании", — добавил посол.
Он выразил надежду, что Вашингтон выполнит обязательства по защите дипломатических учреждений.
"Мы, разумеется, передали все сведения об этом правоохранительным органам США. Отправили ноту в госдепартамент с требованием провести расследование", — подчеркнул дипломат.
Военнослужащий афганской национальной армии
27 июня, 11:43
Эксперт прокомментировал фейки о России и Афганистане в американских СМИ
На минувшей неделе газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей разведки США написала, что российская военная разведка якобы предлагала заплатить связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане.
Никаких доказательств издание не предоставило.
После публикации в адрес российских дипломатов в Вашингтоне начали поступать угрозы. Посольство потребовало от властей адекватно отреагировать на них.
Президент США Дональд Трамп назвал статью NYT заказухой.
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РоссияДональд ТрампThe New York TimesАнатолий АнтоновДмитрий ПесковАфганистанСШАВ мире
Популярные комментарии
Это не новость, это баян 100 летней давности. Всё это и так понятно и без заявлений. У России, как показала практика, друзей нет. Только "партнёры". Да и спасибо США за санкции, мы хоть сельское хоз-во приподняли.
30 июня, 19:51
SPSergey Prokchorov
8623018
а когда посольство расскажет. что дип собственностью?
30 июня, 20:02
mmilentich
52120115
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