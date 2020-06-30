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Посол рассказал о совместных усилиях России и США по Афганистану
Афганистан - одно из направлений, где Россия и США не приостанавливают, а наращивают работу, несмотря на пандемию, заявил во вторник посол РФ Анатолий Антонов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:25
россия
анатолий антонов
афганистан
талибан
сша
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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россия, анатолий антонов, афганистан, талибан, сша, в мире

Посол рассказал о совместных усилиях России и США по Афганистану

19:25 30.06.2020
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
ВАШИНГТОН, 30 июн – РИА Новости. Афганистан - одно из направлений, где Россия и США не приостанавливают, а наращивают работу, несмотря на пандемию, заявил во вторник посол РФ Анатолий Антонов.
"Вынужден констатировать, что у американских журналистов явно дефицит информации по совместным усилиям России и США в афганском политурегулировании. Дипломаты наших стран регулярно общаются. Как в двустороннем формате, так и на международных площадках. Афганистан - одно из направлений, где работа не приостанавливается, а наращивается, несмотря на пандемию", - говорится в его ответах на вопросы СМИ на странице дипмиссии в Facebook.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 06:51
СМИ: разведка информировала Трампа о "предложении" России талибам
Посол отметил, что недавно встречался со спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, где они договорились продолжить координацию по запуску консультаций между афганскими политическими силами и вооруженной оппозицией.
Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было.
Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью "заказухой".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про "сговор" России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно.
Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
28 июня, 18:22
Болтон объяснил реакцию Трампа на сообщения о сговоре России с талибами
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РоссияАнатолий АнтоновАфганистанТалибанСШАВ мире
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