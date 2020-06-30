https://ria.ru/20200630/1573704671.html
Канье Уэст поделился новой песней
Канье Уэст выложил на своем YouTube-канале клип на новую песню "Wash Us in the Blood”. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T22:53
2020-06-30T22:53
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, шоу-бизнес, канье уэст, джорджия, сша
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Канье Уэст выложил на своем YouTube-канале клип на новую песню "Wash Us in the Blood”.
Это трек из предстоящего десятого студийного альбома “God’s Country”, который исполнитель анонсировал
накануне в своем твиттере.
В записи композиции принимал участие Трэвис Скотт, а сводил ее Dr. Dre. Это первая новая песня музыканта после вышедшей осенью пластинки “Jesus Is King”.
Она продолжает тематику религиозных песнопений, но чуть более динамичная, чем треки из предыдущего альбома. В записи принимал участие госпел-хор.
В ролике есть кадры недавних протестов в США, фрагменты церковных служб, история убийства Ахмада Арбери во время пробежки в штате Джорджия и сгенерированное компьютером изображение самого Уэста.