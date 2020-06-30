В Кабардино-Балкарии автомобиль с тремя пассажирами сорвался в реку

В региональном МВД сообщили, что водитель автомобиля – 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. "По его словам, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет", - отметили в министерстве.