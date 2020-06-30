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В Кабардино-Балкарии автомобиль с тремя пассажирами сорвался в реку
Легковой автомобиль, в котором, по предварительным данным, находились три человека, сорвался в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сейчас их ищут... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:24
кабардино-балкарская республика (кбр)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрусский район
баксан
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрусский район, баксан, происшествия

В Кабардино-Балкарии автомобиль с тремя пассажирами сорвался в реку

19:24 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России
Сотрудники МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором, по предварительным данным, находились три человека, сорвался в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сейчас их ищут спасатели, сообщает региональное ГУМЧС.
"В 18.05 мск во вторник поступила информация, что между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По предварительной информации, в машине находилось три человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, восемь пожарных, а также четыре единицы техники.
В региональном МВД сообщили, что водитель автомобиля – 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. "По его словам, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет", - отметили в министерстве.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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Кабардино-Балкарская Республика (КБР)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Эльбрусский районБаксанПроисшествия
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