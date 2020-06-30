В Кабардино-Балкарии автомобиль с тремя пассажирами сорвался в реку

НАЛЬЧИК, 30 июн – РИА Новости. Легковой автомобиль, в котором, по предварительным данным, находились три человека, сорвался в реку в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сейчас их ищут спасатели, сообщает региональное ГУМЧС.
"В 18.05 мск во вторник поступила информация, что между населенными пунктами Тырныауз и Верхний Баксан в ущелье в реку Баксан сорвался автомобиль ВАЗ-2109. По предварительной информации, в машине находилось три человека", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, восемь пожарных, а также четыре единицы техники.
В региональном МВД сообщили, что водитель автомобиля – 24-летний местный житель, по предварительным данным, не справился с управлением, съехал с проезжей части машина упала в реку. Перед падением автомобиля он успел выскочить из машины. "По его словам, в автомашине находились 22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет", - отметили в министерстве.
Обстоятельства ДТП выясняются.