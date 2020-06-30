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В Подмосковье разрешат возобновить работу туристическим агентствам
Работа туристических агентств, за исключением деятельности самостоятельных экскурсоводов и гидов, разрешается в Подмосковье со 2 июля, следует из постановления... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:21
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Подмосковье разрешат возобновить работу туристическим агентствам

19:21 30.06.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Работа туристических агентств, за исключением деятельности самостоятельных экскурсоводов и гидов, разрешается в Подмосковье со 2 июля, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, размещённого на сайте областного правительства.
"Со 2 июля разрешается работа туристических агентств, за исключением деятельности самостоятельных экскурсоводов и гидов, по предоставлению экскурсионных туристических услуг (региональный стандарт)", - говорится в Telegram-канале главы региона Андрея Воробьева.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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