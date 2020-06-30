Помпео рассказал о последствиях снятия оружейного эмбарго с Ирана

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь Госсекретарь США Майк Помпео обрисовал Совету Безопасности ООН мрачную картину в случае конца эмбарго на поставки вооружений Ирану : по его утверждению, Тегеран сможет с помощью свежекупленных российских самолетов наносить удары по Саудовской Аравии, Индии, Италии и Польше.

"Если вы не сможете принять меры, то Иран сможет свободно покупать сделанные в России военные самолеты, которые могут наносить удары в радиусе трех тысяч километров, в результате чего на мушке Ирана окажутся такие города, как Эр-Рияд, Нью-Дели, Рим и Варшава", - заявил Помпео на виртуальном заседании СБ ООН

Госсекретарь США не пояснил, почему он считает, что Иран будет угрожать этим странам.

"Иран сможет свободно расширить свой подводный флот, еще больше угрожая международному судоходству и свободе навигации в Ормузском проливе, Персидском заливе и Аравийском море", - добавил Помпео.

"Иран также сможет свободно стать неконтролируемым поставщиком оружия, поставляя его таким странам, как Венесуэла, Сирия и далекие уголки Афганистана", - заявил Помпео.