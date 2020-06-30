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Помпео: Россия и Китай пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и КНР, как и другие страны, пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана, поскольку, по его словам, они... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:20
россия
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
ближний восток
совет безопасности оон
евросоюз
китай
тегеран (город)
иран
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Не переживай за других, когда собственная страна пошла вразнос, Помпи :)
26
Если этот сказал что Россия и Китай пострадают значит точно надо снимать)
23
6
россия
ближний восток
китай
тегеран (город)
иран
сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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россия, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, ближний восток, совет безопасности оон, евросоюз, китай, тегеран (город), иран, сша, в мире

Помпео: Россия и Китай пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана

19:20 30.06.2020
2634
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и КНР, как и другие страны, пострадают от снятия оружейного эмбарго с Ирана, поскольку, по его словам, они заинтересованы в стабильных ценах на энергоносители, которых не будет после снятия ограничений на поставку вооружений Тегерану.
"Иран будет держать дамоклов меч над экономической стабильностью Ближнего Востока, ставя под угрозу такие страны, как Россия и Китай, которые полагаются на стабильные цены на энергию", - заявил Помпео на виртуальном заседании СБ ООН.
Россия входит в число крупнейших поставщиков нефти и газа на мировые рынки, а Китай — в число крупнейших потребителей энергоресурсов.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение 5 лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.
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РоссияСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоБлижний ВостокСовет Безопасности ООНЕвросоюзКитайТегеран (город)ИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Не переживай за других, когда собственная страна пошла вразнос, Помпи :)
30 июня, 19:50
Александр И
1870001
Если этот сказал что Россия и Китай пострадают значит точно надо снимать)
30 июня, 19:21
Konstantin Ufimskij
2000003
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