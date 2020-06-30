В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

Как пояснила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании, продление ограничений, в первую очередь, относится к массовым, зрелищным мероприятиям, деятельности театров, кинотеатров и больших торговых центров площадью свыше 800 квадратных метров, закрытых помещений общественного питания.

"В адрес правительства Саратовской области мы направили предложение рассмотреть вопрос о возможности работы предприятий общественного питания на открытых площадках со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - отметила она.