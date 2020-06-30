В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области продлили до 15 июля, сообщил губернатор Валерий Радаев.
Власти до 30 июня запретили в области все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах. Жителям разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции, работают пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. На карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района.
"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
Как пояснила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании, продление ограничений, в первую очередь, относится к массовым, зрелищным мероприятиям, деятельности театров, кинотеатров и больших торговых центров площадью свыше 800 квадратных метров, закрытых помещений общественного питания.
"В адрес правительства Саратовской области мы направили предложение рассмотреть вопрос о возможности работы предприятий общественного питания на открытых площадках со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - отметила она.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6444 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3344.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.