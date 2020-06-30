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В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу
Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области продлили до 15 июля, сообщил губернатор Валерий Радаев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валерий радаев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
саратовская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валерий радаев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), саратовская область, дергачевский район, общество

В Саратовской области продлили ограничения по коронавирусу

19:17 30.06.2020
17270
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Саратовской области Валерий Радаев
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Архивное фото
САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области продлили до 15 июля, сообщил губернатор Валерий Радаев.
Власти до 30 июня запретили в области все массовые мероприятия, работу кафе, ресторанов, объектов культуры и физкультуры, обязали всех носить маски в общественных местах. Жителям разрешены прогулки в парках и скверах по двое и с соблюдением социальной дистанции, работают пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снят режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. На карантин закрыто село Верхазовка Дергачевского района.
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"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
Как пояснила руководитель областного управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова на заседании, продление ограничений, в первую очередь, относится к массовым, зрелищным мероприятиям, деятельности театров, кинотеатров и больших торговых центров площадью свыше 800 квадратных метров, закрытых помещений общественного питания.
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"В адрес правительства Саратовской области мы направили предложение рассмотреть вопрос о возможности работы предприятий общественного питания на открытых площадках со строгим соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - отметила она.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6444 случая заражения коронавирусом, умерли 43 пациента, выздоровели 3344.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВалерий РадаевЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Саратовская областьДергачевский районОбщество
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