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Распространение нового коронавируса
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В штате Флорида число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч
Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выявленных в американском штате Флорида, достигло 152 тысяч, превысив в более чем полтора раза... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:14
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В штате Флорида число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

19:14 30.06.2020
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© AP Photo / David J. PhillipПациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне
© AP Photo / David J. Phillip
Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выявленных в американском штате Флорида, достигло 152 тысяч, превысив в более чем полтора раза показатели, зафиксированные в середине июня, следует из данных департамента здравоохранения штата.
Ранее, 18 июня, департамент здравоохранения Флориды сообщал, что с начала эпидемии в штате зарегистрированы 85 тысяч случаев заражений, 20 июля этот показатель превысил 93 тысячи.
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По данным департамента на 30 июня общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, выявленных в штате, достигло 152 434.
За последние две недели наибольшее число заражений COVID-19 за сутки было зарегистрировано 25 и 26 июня – 8,8 и 9,5 тысячи соответственно. За последние сутки выявлены более 6 тысяч заболевших.
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Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует показатели федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за последние 24 часа в США зарегистрировали 41 556 новых случаев заражения и 337 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За все время в США выявили 2 590 582 заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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