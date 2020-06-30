В штате Флорида число заразившихся коронавирусом превысило 150 тысяч

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне. Архивное фото

Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

© AP Photo / David J. Phillip Пациента на носилках доставляют в Объединенный мемориальный медицинский центр в Хьюстоне

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число случаев заражения новой Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией , выявленных в американском штате Флорида, достигло 152 тысяч, превысив в более чем полтора раза показатели, зафиксированные в середине июня, следует из данных департамента здравоохранения штата.

Ранее, 18 июня, департамент здравоохранения Флориды сообщал, что с начала эпидемии в штате зарегистрированы 85 тысяч случаев заражений, 20 июля этот показатель превысил 93 тысячи.

По данным департамента на 30 июня общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, выявленных в штате, достигло 152 434.

За последние две недели наибольшее число заражений COVID-19 за сутки было зарегистрировано 25 и 26 июня – 8,8 и 9,5 тысячи соответственно. За последние сутки выявлены более 6 тысяч заболевших.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует показатели федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, за последние 24 часа в США зарегистрировали 41 556 новых случаев заражения и 337 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. За все время в США выявили 2 590 582 заразившихся, более 126 тысяч человек скончались. Отмечается, что свыше 705 тысяч человек выздоровели.