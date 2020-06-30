https://ria.ru/20200630/1573703774.html
Путин передал записку ветерану подо Ржевом
Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:03
2020-06-30T19:23
александр лукашенко
владимир путин
тверская область
ржевский район
ржев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин передал записку ветерану на открытии памятника под Ржевом
Во вторник президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив к памятнику цветы. При встрече главы государств обнялись, а также пожали руки присутствовавшим на церемонии ветеранам.
2020-06-30T19:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, владимир путин, тверская область, ржевский район, ржев, общество