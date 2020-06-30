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Путин передал записку ветерану подо Ржевом
Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:23
александр лукашенко
владимир путин
тверская область
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ржев
общество
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Путин передал записку ветерану на открытии памятника под Ржевом
Во вторник президент РФ Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив к памятнику цветы. При встрече главы государств обнялись, а также пожали руки присутствовавшим на церемонии ветеранам.
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александр лукашенко, владимир путин, тверская область, ржевский район, ржев, общество

Путин передал записку ветерану подо Ржевом

19:03 30.06.2020 (обновлено: 19:23 30.06.2020)
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Владимир Путин передал записку ветерану Великой Отечественной войны на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату.
На опубликованных кадрах видно, как президент что-то написал на бумажке, а затем протянул ее стоящему рядом мужчине. После этого ветеран с посланием в руках удалился от главы государства.
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Владимир Путин приехал во Ржев на открытие мемориала Советскому солдату, в церемонии принял участие президент Александр Лукашенко. Также лидеры двух стран поучаствовали в международной акции "Сад памяти" и высадили ели в память о погибших в Великой Отечественной войне.
Ржевский солдат — бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом около 80 тонн, которая расположилась у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области. Мемориал построили по инициативе ветеранов и на народные пожертвования.
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