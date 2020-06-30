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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573703728.html
СМИ сообщили о "подозрительных случаях" пневмонии в Италии в 2019 году
Агентство здравоохранения (ATS) итальянской провинции Бергамо выявило 110 случаев воспаления легких с симптомами заражения коронавирусом, которые произошли в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:03
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ломбардия, в мире

СМИ сообщили о "подозрительных случаях" пневмонии в Италии в 2019 году

19:03 30.06.2020
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© AP Photo / Luca BrunoНаружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Остановим его в регионе Ломбардия, Италия
© AP Photo / Luca Bruno
Наружная реклама со слоганом "Коронавирус. Остановим его" в регионе Ломбардия, Италия. Архивное фото
РИМ, 30 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Агентство здравоохранения (ATS) итальянской провинции Бергамо выявило 110 случаев воспаления легких с симптомами заражения коронавирусом, которые произошли в городе Альцано-Ломбардо с ноября по февраль, сообщает информагентство askanews.
Небольшой населенный пункт оказался в центре расследования местной прокуратуры в связи с не принятым властями решением о введении красной "карантинной" зоны после всплеска заражений Covid-19 в начале марта. Показания по этому делу дали премьер-министр Италии Джузеппе Конте, главы МВД и Минздрава.
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В период между началом января и 23 февраля, когда в Альцано-Ломбардо появились первые положительные тесты на коронавирус, в больнице города уже насчитывалось 52 случая воспаления легких, вызванного "неустановленным возбудителем". Они составляют 60% из всех установленных медиками пневмоний за тот период. Вместе с тем, отмечает askanews, "неустановленный возбудитель" фиксировался в медицинских документах и ранее: так, за весь 2018 год он встречался 196 раз, а в 2019 – уже 256.
Как сообщила, в свою очередь, газета la Repubblica со ссылкой на данные прокуратуры Бергамо, по состоянию на конец прошлого года в Альцано-Ломбардо насчитывалось 40 пациентов, госпитализированных из-за "непризнанных вирусов". В этой связи издание отмечает, что тесты на коронавирус, уже после объявления о его вспышке в Китае, не проводились из-за протоколов Минздрава Италии.
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По состоянию на понедельник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах составило 240 тысяч, свыше 189 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 744 человека. В настоящее время количество случаев заражения коронавирусом и число жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта) в Италии.
В Ломбардии были зарегистрированы около 40% всех случаев заражения новым типом коронавируса и почти 48% летальных исходов (16 640). В провинции Бергамо, по официальным данным, насчитывается более трех тысяч жертв эпидемии, однако местные власти оценивают их в два-три раза больше.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛомбардияВ мире
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