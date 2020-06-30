СМИ сообщили о "подозрительных случаях" пневмонии в Италии в 2019 году

В период между началом января и 23 февраля, когда в Альцано-Ломбардо появились первые положительные тесты на коронавирус, в больнице города уже насчитывалось 52 случая воспаления легких, вызванного "неустановленным возбудителем". Они составляют 60% из всех установленных медиками пневмоний за тот период. Вместе с тем, отмечает askanews, "неустановленный возбудитель" фиксировался в медицинских документах и ранее: так, за весь 2018 год он встречался 196 раз, а в 2019 – уже 256.