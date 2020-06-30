Помпео призвал членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

ООН, 30 июн – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео призвал во вторник членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана, которое истекает в октябре этого года.
"Мы знаем, что продление эмбарго окажет большее давление на Тегеран, чтобы он начал вести себя как нормальное государство. Мир нуждается в том, чтобы это произошло… Давайте предпримем реальные действия от имени этого совета, продлив оружейное эмбарго", - сказал он в ходе виртуальной встречи СБ ООН по нераспространению.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Тем не менее, поскольку формально из сделки вышли лишь США, остальные ее участники должны соблюдать условие об отмене оружейного эмбарго.