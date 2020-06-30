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В Египте танцовщица получила три года тюрьмы за аморальное поведение
Египетскую танцовщицу Саму аль-Масри приговорили к трем годам тюремного заключения за видеозаписи в соцсетях, "посягающие на общественную мораль", прокуратура... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T19:02
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каир (город), в мире

В Египте танцовщица получила три года тюрьмы за аморальное поведение

19:02 30.06.2020
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© AP Photo / Manu BraboВид на Каир, Египет
Вид на Каир, Египет
© AP Photo / Manu Brabo
Вид на Каир, Египет. Архивное фото
КАИР, 30 июн – РИА Новости. Египетскую танцовщицу Саму аль-Масри приговорили к трем годам тюремного заключения за видеозаписи в соцсетях, "посягающие на общественную мораль", прокуратура севера Каира во вторник рекомендовала ускорить расследования в отношении других видео с танцовщицей, сообщает портал Youm7.
Экономический суд Каира приговорил аль-Масри в субботу, 27 июня, к трем годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч египетских фунтов (более 18,5 тысячи долларов) за "посягание на общественную мораль". Аль-Масри обвиняется в том, что публиковала в соцсетях аморальные видеозаписи и фотографии, а также "публично подстрекала к разврату".
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"Прокуратура Северного Каира... поручила ускорить расследование новых обвинений против танцовщицы Самы аль-Масри, заключающихся в подстрекательстве к разврату и распущенности посредством публикации видеозаписей в социальных сетях", - сообщает издание.
СМИ сообщали, что согласно документам суда, в октябре 2019 года аль-Масри опубликовала в соцсетях откровенные видеозаписи, намекающие на секс.
Сама обвиняемая, настоящее имя которой Самия Абдуррахман, в ходе судебного заседания заявила, что она не публиковала аморальные видео, у нее украли телефон и, возможно, видео были опубликованы грабителем. Как сообщает портал, аль-Масри утверждает, что адвокат, подавший иски против нее и ряда других танцовщиц, пытается прославиться таким образом.
В апреле египетские полицейские арестовали во вторник скандально известную в стране блогера Ханин Хуссам, ее обвинили в подстрекательство к разврату за видео в соцсети TikTok. Суд над Хуссам и еще четырьмя блогерами запланирован на 27 июля, их обвиняют в попрании семейных ценностей.
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