В Египте танцовщица получила три года тюрьмы за аморальное поведение

КАИР, 30 июн – РИА Новости. Египетскую танцовщицу Саму аль-Масри приговорили к трем годам тюремного заключения за видеозаписи в соцсетях, "посягающие на общественную мораль", прокуратура севера Египетскую танцовщицу Саму аль-Масри приговорили к трем годам тюремного заключения за видеозаписи в соцсетях, "посягающие на общественную мораль", прокуратура севера Каира во вторник рекомендовала ускорить расследования в отношении других видео с танцовщицей, сообщает портал Youm7

Экономический суд Каира приговорил аль-Масри в субботу, 27 июня, к трем годам тюрьмы и штрафу в 300 тысяч египетских фунтов (более 18,5 тысячи долларов) за "посягание на общественную мораль". Аль-Масри обвиняется в том, что публиковала в соцсетях аморальные видеозаписи и фотографии, а также "публично подстрекала к разврату".

"Прокуратура Северного Каира... поручила ускорить расследование новых обвинений против танцовщицы Самы аль-Масри, заключающихся в подстрекательстве к разврату и распущенности посредством публикации видеозаписей в социальных сетях", - сообщает издание.

СМИ сообщали, что согласно документам суда, в октябре 2019 года аль-Масри опубликовала в соцсетях откровенные видеозаписи, намекающие на секс.

Сама обвиняемая, настоящее имя которой Самия Абдуррахман, в ходе судебного заседания заявила, что она не публиковала аморальные видео, у нее украли телефон и, возможно, видео были опубликованы грабителем. Как сообщает портал, аль-Масри утверждает, что адвокат, подавший иски против нее и ряда других танцовщиц, пытается прославиться таким образом.