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Три станции метро в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании
Три станции киевского метро закрыли из-за поступившего сообщения об их "минировании", сообщила пресс-служба Киевского городского совета. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:53
киев
украина
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
киев, украина, в мире

Три станции метро в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

18:53 30.06.2020
192
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗакрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Три станции киевского метро закрыли из-за поступившего сообщения об их "минировании", сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
"Станции метро "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Информация об открытии станций будет опубликована после завершения проверки", - говорится в сообщении мэрии в Telegram.
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