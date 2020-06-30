https://ria.ru/20200630/1573703129.html
Три станции метро в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании
Три станции киевского метро закрыли из-за поступившего сообщения об их "минировании", сообщила пресс-служба Киевского городского совета. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:53
2020-06-30T18:53
киев
украина
в мире
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https://ria.ru/20200620/1573240468.html
1
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_bca3e9a2a906bd5449adb6f260b640ca.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, в мире