В Швеции комиссия по коронавирусу представит первый отчет 30 ноября

СТОКГОЛЬМ, 30 июн - РИА Новости. Комиссия по расследованию действий правительства Комиссия по расследованию действий правительства Швеции в условиях пандемии коронавируса представит первый отчет 30 ноября 2020 года, он будет касаться предпринятых мер по предотвращению заражения в домах престарелых, сообщила во вторник в ходе пресс-конференции вице-премьер Швеции Изабелла Лёвин.

"Первая часть отчета, которая будет касаться мер, предпринятых для предотвращения распространения вируса в домах престарелых, должна быть представлена 30 ноября этого года", - заявила она.

Комиссию возглавит известный шведский юрист Матс Мелин (Mats Melin). Под его руководством эксперты из разных областей изучат все аспекты мер против коронавируса, в том числе организацию работы медперсонала и эффект дистанционного обучения на старших школьников. Кроме этого, эксперты сравнят шведский и иностранный опыт борьбы с коронавирусом. Заключительный отчет комиссия должна представить за полгода до парламентских выборов в Швеции, крайний срок - 28 февраля 2022 года.

Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время в Швеции от коронавируса скончались более 5,3 тысяч человек. Около 40% умерших - пожилые люди, проживавшие в домах престарелых.