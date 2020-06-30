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В Швеции комиссия по коронавирусу представит первый отчет 30 ноября
Комиссия по расследованию действий правительства Швеции в условиях пандемии коронавируса представит первый отчет 30 ноября 2020 года, он будет касаться... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:53
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, швеция, в мире

В Швеции комиссия по коронавирусу представит первый отчет 30 ноября

18:51 30.06.2020 (обновлено: 18:53 30.06.2020)
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CC BY 2.0 / David Hall / AmbulansМашина скорой помощи в Швеции
Машина скорой помощи в Швеции
CC BY 2.0 / David Hall / Ambulans
Машина скорой помощи в Швеции. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 30 июн - РИА Новости. Комиссия по расследованию действий правительства Швеции в условиях пандемии коронавируса представит первый отчет 30 ноября 2020 года, он будет касаться предпринятых мер по предотвращению заражения в домах престарелых, сообщила во вторник в ходе пресс-конференции вице-премьер Швеции Изабелла Лёвин.
"Первая часть отчета, которая будет касаться мер, предпринятых для предотвращения распространения вируса в домах престарелых, должна быть представлена 30 ноября этого года", - заявила она.
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Комиссию возглавит известный шведский юрист Матс Мелин (Mats Melin). Под его руководством эксперты из разных областей изучат все аспекты мер против коронавируса, в том числе организацию работы медперсонала и эффект дистанционного обучения на старших школьников. Кроме этого, эксперты сравнят шведский и иностранный опыт борьбы с коронавирусом. Заключительный отчет комиссия должна представить за полгода до парламентских выборов в Швеции, крайний срок - 28 февраля 2022 года.
Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время в Швеции от коронавируса скончались более 5,3 тысяч человек. Около 40% умерших - пожилые люди, проживавшие в домах престарелых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоШвецияВ мире
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