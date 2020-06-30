https://ria.ru/20200630/1573703073.html
В Швеции комиссия по коронавирусу представит первый отчет 30 ноября
Комиссия по расследованию действий правительства Швеции в условиях пандемии коронавируса представит первый отчет 30 ноября 2020 года, он будет касаться... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:51
2020-06-30T18:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
швеция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1400x0_80_0_0_63c997638f981afb50b914d3ea548670.jpg
швеция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_0:0:1946:1095_1400x0_80_0_0_63c997638f981afb50b914d3ea548670.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_243:0:1703:1095_1400x0_80_0_0_dc1d9c961e301fa760255835ce321764.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150008/38/1500083879_426:0:1521:1095_1400x0_80_0_0_d1195e3f857e088891dd5f753d1f0126.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, швеция, в мире
СТОКГОЛЬМ, 30 июн - РИА Новости.
Комиссия по расследованию действий правительства Швеции
в условиях пандемии коронавируса
представит первый отчет 30 ноября 2020 года, он будет касаться предпринятых мер по предотвращению заражения в домах престарелых, сообщила во вторник в ходе пресс-конференции вице-премьер Швеции Изабелла Лёвин.
"Первая часть отчета, которая будет касаться мер, предпринятых для предотвращения распространения вируса в домах престарелых, должна быть представлена 30 ноября этого года", - заявила она.
Комиссию возглавит известный шведский юрист Матс Мелин (Mats Melin). Под его руководством эксперты из разных областей изучат все аспекты мер против коронавируса, в том числе организацию работы медперсонала и эффект дистанционного обучения на старших школьников. Кроме этого, эксперты сравнят шведский и иностранный опыт борьбы с коронавирусом. Заключительный отчет комиссия должна представить за полгода до парламентских выборов в Швеции, крайний срок - 28 февраля 2022 года.
Власти Швеции в отличие от других стран не стали вводить локдаун и выбрали более мягкие меры борьбы с распространением вируса. Такой подход вызвал неоднозначную реакцию и критику как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время в Швеции от коронавируса скончались более 5,3 тысяч человек. Около 40% умерших - пожилые люди, проживавшие в домах престарелых.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.