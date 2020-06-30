В Москве пробурят 20 новых скважин для наблюдения за подземными водами

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двадцать новых скважин для наблюдения за подземными водами в Москве пробурят в следующем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды во вторник.
"Всего под наблюдением геологов 94 участка опасных геологических процессов и 284 пункта наблюдений за подземными водами - 104 скважины, 150 родников, 30 колодцев. В следующем году планируем пробурить еще 20 новых скважин", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что наблюдательная сеть досталась Москве от советской власти не в очень хорошем состоянии, поэтому сейчас началась программа ее модернизации. В прошлом году уже пробурили 10 скважин.
"Старые будут ликвидироваться постепенно. Есть целая технология, называется тампонаж скважины - скважина сначала прочищается, промывается, из нее извлекают старые трубы и после запечатывают глиной или цементом", - пояснил начальник геологической службы ГПБУ "Мосэкомониторинг" Федор Егоров, слова которого приводит пресс-служба.