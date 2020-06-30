В Москве пробурят 20 новых скважин для наблюдения за подземными водами

"Всего под наблюдением геологов 94 участка опасных геологических процессов и 284 пункта наблюдений за подземными водами - 104 скважины, 150 родников, 30 колодцев. В следующем году планируем пробурить еще 20 новых скважин", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что наблюдательная сеть досталась Москве от советской власти не в очень хорошем состоянии, поэтому сейчас началась программа ее модернизации. В прошлом году уже пробурили 10 скважин.