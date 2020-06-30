На Украине рассказали о состоянии заразившейся COVID-19 жены Зеленского

КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Жена президента Украины Елена Зеленская, которая проходит лечение от COVID-19 в стационарном отделении киевской больницы, чувствует себя лучше и продолжает терапию под присмотром врачей, сообщила пресс-служба офиса президента во вторник.
"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент Украины Владимир Зеленский также прошёл двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.
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