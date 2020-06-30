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На Украине рассказали о состоянии заразившейся COVID-19 жены Зеленского
Жена президента Украины Елена Зеленская, которая проходит лечение от COVID-19 в стационарном отделении киевской больницы, чувствует себя лучше и продолжает... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
елена зеленская
владимир зеленский
украина
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353
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коронавирус covid-19, елена зеленская, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине рассказали о состоянии заразившейся COVID-19 жены Зеленского

18:40 30.06.2020
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© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
 Владимир Зеленский и его жена Елена
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 30 июн - РИА Новости. Жена президента Украины Елена Зеленская, которая проходит лечение от COVID-19 в стационарном отделении киевской больницы, чувствует себя лучше и продолжает терапию под присмотром врачей, сообщила пресс-служба офиса президента во вторник.
"Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы. Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
Ранее у Зеленской выявили коронавирус, она сначала проходила лечение амбулаторно, позже ее госпитализировали с двусторонней пневмонией. Президент Украины Владимир Зеленский также прошёл двухнедельную изоляцию, ни у него, ни у детей вирус не выявили.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Елена ЗеленскаяВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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