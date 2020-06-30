Володин назвал поправки к Конституции новым этапом в развитии России

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вынесенные на голосование поправки в Вынесенные на голосование поправки в Конституцию РФ - это новый этап в развитии России, который базируется на стандартах правового социального и суверенного государства, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Это новый этап в развитии нашего государства, где более высокие стандарты жизни, где более высокие обязательства перед гражданами, где мы с вами цементируем наши ценности, защищая их, мы не даём никому посягать на них, но и конечно здесь крайне важно подчеркнуть, что мы не только защищаем свой суверенитет, но и не позволяем принятием этих поправок посягать хотя бы на его частичку", - сказал Володин в эфире Первого канала

Он отметил, что речь идет о новом качестве власти, институты которой наполняются новым содержанием.

Отвечая на вопрос о том, можно ли вынесенные на голосование поправки рассматривать как подведение черты под сложными 1990-ми годами, Володин отметил, что эта черта была подведена, когда президентом страны был избран Владимир Путин и государство ушло от безответственности, "когда не выплачивались зарплаты и пенсии, когда принимались законы и не исполнялись, когда мы могли потерять государство".

"Сейчас мы говорим о новом этапе развития, который базируется на новых стандартах - стандартах правового социального государства, суверенного государства, государства, где чтут свои традиции, ценности, где защищают свою историю, где приоритетом считают внимание к детям, семье, конечно, это новый этап развития", - добавил спикер палаты.

Ситуация с пандемией коронавируса, по словам Володина, не повлияла на интерес россиян к поправкам в том числе потому, что многие изменения продемонстрировали свою актуальность. Он отметил, что с текстом поправок, опубликованном на сайте Госдумы, ознакомились около 7 миллионов человек, несмотря на "пандемию и проблемы, которые появились у каждого человека в связи с вызовами, связанными с коронавирусной инфекцией".

"Еще раз хочу подчеркнуть, что ситуация с коронавирусом не уменьшила интерес к поправкам в конституцию, вот еще почему. Речь идет о том, что многие поправки подтвердили свою актуальность, особенно в этой непростой ситуации. Речь идет о доступности и качестве здравоохранения,... речь идет о социальных стандартах", - сказал спикер Госдумы.