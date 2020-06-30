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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573702125.html
В ЦИК назвали голосование по поправкам народным проектом
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию стало по-настоящему народным проектом, о чем свидетельствует высокий уровень интереса к нему, заявила... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:35
голосование по поправкам в конституцию
майя гришина
конституция рф
цик рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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майя гришина, конституция рф, цик рф, общество

В ЦИК назвали голосование по поправкам народным проектом

18:35 30.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию стало по-настоящему народным проектом, о чем свидетельствует высокий уровень интереса к нему, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина.
"Гражданам оказалась понятна данная организация голосования, данная форма голосования. Мы видим это по количеству принявших участие", - сказала Гришина на пресс-брифинге из ситуационного центра Общественной палаты.
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Она напомнила, что уже проголосовали свыше 49,6 миллиона граждан.
"Голосование действительно стало общенародным, это стало народным проектом, по сути, поскольку я это вижу в том числе по тем обращениям, которые к нам идут. Многих затронула сама тема, интерес огромный, огромное количество обращений в наш информационно-справочный центр, огромное количество письменных обращений. Люди буквально по любым вопросам, связанным с общероссийским голосованием, задают свои вопросы", - добавила Гришина.
Как пояснила секретарь ЦИК, многие обращаются в связи с тем, что не успели подать заявление на голосование по месту нахождения через механизм "Мобильный избиратель" или на участие в дистанционном электронном голосовании, доступном жителям Москвы и Нижегородской области.
"Мы будем учитывать это при дальнейшей разработке процедур, это все важно, такой отклик граждан", - подчеркнула Гришина.
Она также поблагодарила всех "подвижников, которые проявили интерес к общероссийскому голосованию, стали наблюдателями".
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Голосование по поправкам в КонституциюМайя ГришинаКонституция РФЦИК РФОбщество
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