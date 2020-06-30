В ЦИК назвали голосование по поправкам народным проектом

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общероссийское голосование по поправкам в Общероссийское голосование по поправкам в конституцию стало по-настоящему народным проектом, о чем свидетельствует высокий уровень интереса к нему, заявила секретарь ЦИК Майя Гришина

"Гражданам оказалась понятна данная организация голосования, данная форма голосования. Мы видим это по количеству принявших участие", - сказала Гришина на пресс-брифинге из ситуационного центра Общественной палаты.

Она напомнила, что уже проголосовали свыше 49,6 миллиона граждан.

"Голосование действительно стало общенародным, это стало народным проектом, по сути, поскольку я это вижу в том числе по тем обращениям, которые к нам идут. Многих затронула сама тема, интерес огромный, огромное количество обращений в наш информационно-справочный центр, огромное количество письменных обращений. Люди буквально по любым вопросам, связанным с общероссийским голосованием, задают свои вопросы", - добавила Гришина.

Нижегородской области. Как пояснила секретарь ЦИК, многие обращаются в связи с тем, что не успели подать заявление на голосование по месту нахождения через механизм "Мобильный избиратель" или на участие в дистанционном электронном голосовании, доступном жителям Москвы

"Мы будем учитывать это при дальнейшей разработке процедур, это все важно, такой отклик граждан", - подчеркнула Гришина.