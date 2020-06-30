https://ria.ru/20200630/1573702012.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3409
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за сутки в Греции, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3409, сообщила во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:34
2020-06-30T18:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
греция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
греция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1400x0_80_0_0_847fa96e24480eeffba93baba569cadd.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_211:0:2942:2048_1400x0_80_0_0_c1af6486a1273295f4cd91c342bdabf1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_147:0:2195:2048_1400x0_80_0_0_2f9a3ffd7160accfa885bb8c45f4c9fc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире