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Распространение нового коронавируса
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В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3409
Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за сутки в Греции, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3409, сообщила во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:34
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, греция, в мире

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 3409

18:34 30.06.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 30 июн – РИА Новости. Двадцать новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за сутки в Греции, общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 3409, сообщила во вторник Национальная организация общественного здравоохранения.
От коронавируса за последние сутки скончался один человек. Всего в Греции от COVID-19 скончались 192 человека.
В отделениях интенсивной терапии интубированы девять человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 118 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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