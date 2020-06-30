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В Подмосковье разрешат прогулки и занятия спортом с 1 июля
Жители Московской области с 1 июля смогут гулять и заниматься спортом, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T21:24
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье разрешат прогулки и занятия спортом с 1 июля

18:33 30.06.2020 (обновлено: 21:24 30.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОтдыхающие в Парке Горького в Москве
Отдыхающие в Парке Горького в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Жители Московской области с 1 июля смогут гулять и заниматься спортом, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева.
Как пояснили в Telegram-канале главы региона, посещать можно будет детские и спортивные площадки, а также пользоваться лавочками, беседками и другими объектами в парках культуры и отдыха и прочих местах массового посещения.
Также с 1 июля возобновятся кружки и секции, репетиции коллективов.
С 2 июля откроются турагентства, самостоятельные гиды работать пока не смогут.
Фитнес-центры и другие спортивные организации начнут функционировать 6 июля при условии соблюдения 50-процентной единовременной загрузки. Количество спортсменов на соревнованиях не должно превышать 50 человек.
Зрителей на спортивные мероприятия пускать не будут.
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