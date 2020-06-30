https://ria.ru/20200630/1573701865.html
В Подмосковье разрешат прогулки и занятия спортом с 1 июля
Жители Московской области с 1 июля смогут гулять и заниматься спортом, говорится в постановлении губернатора Андрея Воробьева. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:33
2020-06-30T21:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество