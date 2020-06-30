В Подмосковье разрешат прогулки и занятия спортом с 1 июля

Как пояснили в Telegram-канале главы региона, посещать можно будет детские и спортивные площадки, а также пользоваться лавочками, беседками и другими объектами в парках культуры и отдыха и прочих местах массового посещения.

С 2 июля откроются турагентства, самостоятельные гиды работать пока не смогут.

Фитнес-центры и другие спортивные организации начнут функционировать 6 июля при условии соблюдения 50-процентной единовременной загрузки. Количество спортсменов на соревнованиях не должно превышать 50 человек.