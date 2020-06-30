Совет ЕС предложил ряд исключений для въезда из третьих стран с 1 июля

БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС предложил ряд исключений для приезда в союз из третьих стран, не вошедших в специальный список государств, для резидентов которых могут быть сняты ограничения на въезд с 1 июля, говорится в сообщении Совета ЕС.

Сама рекомендация не является обязательной для исполнения, однако государствам ЕС не стоит без согласования снимать ограничения на поездки для жителей тех стран, которые не попали в этот специальный список.

"Для стран, где продолжают действовать рестрикции на поездки, следующие категории людей должны быть исключены из-под ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты ЕС и члены их семей, путешественники с важной функцией или нуждами, указанными в рекомендации", - говорится в релизе.

Список стран, составленный на 1 июля, предлагается пересматривать каждые две недели.

"Критерии определения третьих стран, для которых следует снять действующее ограничение на поездки, включают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания (распространения нового коронавируса – ред.), включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения. Они применяются кумулятивно", - сообщает Совет ЕС.

Что касается эпидемиологической ситуации, третьи страны, чтобы попасть в список, должны соответствовать ряду критериев. В частности, число новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 тысяч жителей должно быть близко или ниже среднего по ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года. Взаимность в вопросе открытия границ также должна приниматься во внимание.