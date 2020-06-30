https://ria.ru/20200630/1573701525.html
Симоньян сообщила о смерти "голоса" RT Джорджа Уоттса
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о смерти диктора, переводчика и "голоса" телеканала RT Джорджа Уоттса. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:28
2020-06-30T18:31
телеканал rt
маргарита симоньян
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701387_0:0:827:465_1400x0_80_0_0_88b4ab5edddbe4103922cc9c85ac88cf.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701387_0:0:827:465_1400x0_80_0_0_88b4ab5edddbe4103922cc9c85ac88cf.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701387_104:0:724:465_1400x0_80_0_0_d62822e4cf2bd9be01ff32054129c16f.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701387_182:0:647:465_1400x0_80_0_0_9492c4f6846a879f8cc4f4622a4b95b8.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
телеканал rt, маргарита симоньян, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
сообщила о смерти диктора, переводчика и "голоса" телеканала RT Джорджа Уоттса.
Ему было 88 лет. Он родился в Канаде
, но после Второй мировой его семья переехала в СССР
. Как рассказала Симоньян, отец Уоттса был русским крестьянином, который считал, что "надо ехать и помогать спасать Родину". В 1957 году Джорджа и его брата Кирилла позвали работать на радио дикторами и переводчиками.
"Джордж был голосом множества документальных фильмов. Синхронно переводил в эфирах первых лиц СССР, а затем и России - от Хрущева и Брежнева до Путина", - написала Симоньян в Telegram.
Она подчеркнула, что Уоттс обладал удивительной способностью быть любимым всеми, кто с ним встречался, дружил и работал.
"Он был теплым, открытым и каким-то очень домашним. Несколько лет назад, когда ему было уже за 80, Джордж сломал шейку бедра - тяжелейшая травма, сложная операция, долгая реабилитация. Он вышел на работу при первой же возможности и передвигался с помощью коллег и палочки. И сам же над собой при этом шутил! Наш любимый, грандиозный, неповторимый Джордж, царствие небесное вам", - добавила она.
Согласно информации на сайте RT, в 2000-х годах Уоттс присоединился к команде телеканала и стал его главным голосом.