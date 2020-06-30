Симоньян сообщила о смерти "голоса" RT Джорджа Уоттса

"Джордж был голосом множества документальных фильмов. Синхронно переводил в эфирах первых лиц СССР, а затем и России - от Хрущева и Брежнева до Путина", - написала Симоньян в Telegram .

"Он был теплым, открытым и каким-то очень домашним. Несколько лет назад, когда ему было уже за 80, Джордж сломал шейку бедра - тяжелейшая травма, сложная операция, долгая реабилитация. Он вышел на работу при первой же возможности и передвигался с помощью коллег и палочки. И сам же над собой при этом шутил! Наш любимый, грандиозный, неповторимый Джордж, царствие небесное вам", - добавила она.