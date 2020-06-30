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Симоньян сообщила о смерти "голоса" RT Джорджа Уоттса
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о смерти диктора, переводчика и "голоса" телеканала RT Джорджа Уоттса. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:31
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телеканал rt, маргарита симоньян, общество

Симоньян сообщила о смерти "голоса" RT Джорджа Уоттса

18:28 30.06.2020 (обновлено: 18:31 30.06.2020)
2406
© RTДжордж Уоттс
Джордж Уоттс
© RT
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян сообщила о смерти диктора, переводчика и "голоса" телеканала RT Джорджа Уоттса.
Ему было 88 лет. Он родился в Канаде, но после Второй мировой его семья переехала в СССР. Как рассказала Симоньян, отец Уоттса был русским крестьянином, который считал, что "надо ехать и помогать спасать Родину". В 1957 году Джорджа и его брата Кирилла позвали работать на радио дикторами и переводчиками.

"Джордж был голосом множества документальных фильмов. Синхронно переводил в эфирах первых лиц СССР, а затем и России - от Хрущева и Брежнева до Путина", - написала Симоньян в Telegram.

Она подчеркнула, что Уоттс обладал удивительной способностью быть любимым всеми, кто с ним встречался, дружил и работал.
"Он был теплым, открытым и каким-то очень домашним. Несколько лет назад, когда ему было уже за 80, Джордж сломал шейку бедра - тяжелейшая травма, сложная операция, долгая реабилитация. Он вышел на работу при первой же возможности и передвигался с помощью коллег и палочки. И сам же над собой при этом шутил! Наш любимый, грандиозный, неповторимый Джордж, царствие небесное вам", - добавила она.
Согласно информации на сайте RT, в 2000-х годах Уоттс присоединился к команде телеканала и стал его главным голосом.
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Телеканал RTМаргарита СимоньянОбщество
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