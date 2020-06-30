На Ямале продлили режим самоизоляции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком округе продлен до 10 июля, сообщает оперативный штаб региона.
По последним данным, на Ямале лабораторно подтверждены 5580 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 2378 пациентов, 37 человек скончались.
"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно", - говорится в сообщении штаба.
Подчеркивается, что в число разрешенных занятий с 3 июля попали подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках. Также разрешено следовать до пунктов проведения ЕГЭ.
Запрещены проведение массовых мероприятий, организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования. Также сохраняется обязательный масочный режим для жителей региона, а гражданам с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.
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