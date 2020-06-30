На Ямале продлили режим самоизоляции

Подчеркивается, что в число разрешенных занятий с 3 июля попали подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках. Также разрешено следовать до пунктов проведения ЕГЭ.

Запрещены проведение массовых мероприятий, организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования. Также сохраняется обязательный масочный режим для жителей региона, а гражданам с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.