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На Ямале продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком округе продлен до 10 июля, сообщает оперативный штаб региона. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество

На Ямале продлили режим самоизоляции

18:26 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Ямало-Ненецком округе продлен до 10 июля, сообщает оперативный штаб региона.
По последним данным, на Ямале лабораторно подтверждены 5580 случаев заболевания. Всего врачи вылечили 2378 пациентов, 37 человек скончались.
"Режим самоизоляции на Ямале продлен до 10 июля включительно", - говорится в сообщении штаба.
Подчеркивается, что в число разрешенных занятий с 3 июля попали подготовка и сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках. Также разрешено следовать до пунктов проведения ЕГЭ.
Запрещены проведение массовых мероприятий, организованные выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования. Также сохраняется обязательный масочный режим для жителей региона, а гражданам с хроническими заболеваниями и людям старше 65 лет разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Общество
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