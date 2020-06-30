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СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен местный житель,... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:23
ситуация в днр и лнр
донбасс
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луганская область
украина
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), луганская область, украина, в мире

СК завел дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

18:23 30.06.2020
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, в результате которых был ранен местный житель, сообщается на сайте СК РФ.
Установлено, что вечером 29 июня украинские силовики обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в поселке Фрунзе Луганской области, в результате чего мирный житель 1998 года рождения получил осколочные ранения.
"По данному факту главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации, по ч. 1 ст. 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что такие преступления не имеют срока давности, "и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы".
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