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Путин заявил о востребованности центров Минобороны для больных COVID-19
Медицинские центры, построенные министерством обороны для больных коронавирусом, доказали свою востребованность, вновь построенные центры также внесут свой... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:57
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РИА Новости
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353
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Путин заявил о востребованности центров Минобороны для больных COVID-19

18:22 30.06.2020 (обновлено: 18:57 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Медицинские центры, построенные министерством обороны для больных коронавирусом, доказали свою востребованность, вновь построенные центры также внесут свой вклад как в укрепление региональных систем здравоохранения, так и в борьбу с инфекцией, считает президент РФ Владимир Путин.
Минобороны России ранее завершило строительство еще пяти медицинских центров для лечения пациентов с COVID-19.
"Уже через два месяца после начала эпидемии, пятнадцатого мая приступили к работе 16 медцентров Минобороны для больных коронавирусом… За полтора месяца эти медучреждения доказали свою востребованность, в них прошли лечение свыше 4,5 тысячи человек, было проведено свыше 25 тысяч различных исследований", - сказал Путин на видеоконференции, посвященной открытию медцентров.
По его словам, эти новые современные медучреждения должны укрепить потенциал региональных систем здравоохранения "на долгосрочную перспективу".
"Уверен, что открывающиеся сегодня центры будут столь же эффективны и внесут свой вклад в борьбу с инфекцией", - добавил президент.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
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