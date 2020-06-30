Путин заявил о востребованности центров Минобороны для больных COVID-19

"Уже через два месяца после начала эпидемии, пятнадцатого мая приступили к работе 16 медцентров Минобороны для больных коронавирусом… За полтора месяца эти медучреждения доказали свою востребованность, в них прошли лечение свыше 4,5 тысячи человек, было проведено свыше 25 тысяч различных исследований", - сказал Путин на видеоконференции, посвященной открытию медцентров.