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Мурашко оценил готовность открывающихся медицинских центров Минобороны
Медицинские центры, возведенные Минобороны в ряде регионов России, которые открываются во вторник, готовы к оказанию медицинской помощи пациентам, заявил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:24
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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Мурашко оценил готовность открывающихся медицинских центров Минобороны

18:24 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Медицинские центры, возведенные Минобороны в ряде регионов России, которые открываются во вторник, готовы к оказанию медицинской помощи пациентам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее сообщалось, что Минобороны России завершило строительство четырех медицинских центров для лечения COVID-19 и других болезней в Воронеже и Дагестане.
"Конечно же они готовы к оказанию медицинской помощи", - сказал Мурашко на видеоконференции, посвященной открытию медцентров, построенных Минобороны.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоВоронежОбщество
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