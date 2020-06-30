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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573700979.html
ВОЗ предупредила москвичей о "ложном чувстве безопасности"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает устойчивое снижение новых случаев коронавирусной инфекции в Москве, у жителей могло появиться ложное... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:21
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, москва, общество

ВОЗ предупредила москвичей о "ложном чувстве безопасности"

18:20 30.06.2020 (обновлено: 18:21 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛюди на улице у станции метро "Тверская" в Москве
Люди на улице у станции метро Тверская в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Люди на улице у станции метро "Тверская" в Москве
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает устойчивое снижение новых случаев коронавирусной инфекции в Москве, у жителей могло появиться ложное чувство безопасности, что вирус покинул город, он еще не ушел, риск новых вспышек инфекции существует, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
"В последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение новых случаев в столице (России). И у жителей могло появиться ложное чувство безопасности, что вирус покинул город. На самом деле вирус все еще среди нас, и это означает, что риск новых вспышек инфекции еще существует", - сказала она.
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По словам Вуйнович, "у каждого из нас есть своя важная роль в сдерживании распространения нового коронавируса, и особенно на данном этапе, пока еще нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства для лечения COVID-19".
"Соответственно, наше поведение будет определять дальнейшее развитие пандемии. Новые "нормы" должны стать нашей реальностью. Ношение масок должно быть частью комплекса профилактических мер", - подчеркнула представитель ВОЗ.
При этом она пояснила, что ношение масок само по себе не может обеспечить защиту от COVID-19. "Необходимо часто мыть или дезинфицировать руки и, где это возможно, соблюдать с окружающими дистанцию не менее 1 метра", - указала Вуйнович.
Как ранее сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число новых случаев СOVID-19 в Москве за неделю сократилось на 31%. Уже пятый день число новых случаев не превышает раннеапрельские показатели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВОЗМоскваОбщество
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