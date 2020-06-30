https://ria.ru/20200630/1573700979.html
ВОЗ предупредила москвичей о "ложном чувстве безопасности"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) наблюдает устойчивое снижение новых случаев коронавирусной инфекции в Москве, у жителей могло появиться ложное... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:20
2020-06-30T18:21
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
воз
москва
общество
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россия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, воз, москва, общество
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ
) наблюдает устойчивое снижение новых случаев коронавирусной инфекции в Москве
, у жителей могло появиться ложное чувство безопасности, что вирус покинул город, он еще не ушел, риск новых вспышек инфекции существует, заявила РИА Новости представитель ВОЗ Мелита Вуйнович
.
"В последнее время мы наблюдаем устойчивое снижение новых случаев в столице (России). И у жителей могло появиться ложное чувство безопасности, что вирус покинул город. На самом деле вирус все еще среди нас, и это означает, что риск новых вспышек инфекции еще существует", - сказала она.
По словам Вуйнович, "у каждого из нас есть своя важная роль в сдерживании распространения нового коронавируса, и особенно на данном этапе, пока еще нет эффективной и безопасной вакцины и лекарства для лечения COVID-19".
"Соответственно, наше поведение будет определять дальнейшее развитие пандемии. Новые "нормы" должны стать нашей реальностью. Ношение масок должно быть частью комплекса профилактических мер", - подчеркнула представитель ВОЗ.
При этом она пояснила, что ношение масок само по себе не может обеспечить защиту от COVID-19. "Необходимо часто мыть или дезинфицировать руки и, где это возможно, соблюдать с окружающими дистанцию не менее 1 метра", - указала Вуйнович.
Как ранее сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, число новых случаев СOVID-19 в Москве за неделю сократилось на 31%. Уже пятый день число новых случаев не превышает раннеапрельские показатели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.