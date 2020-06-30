Говорить о второй волне COVID-19 в ряде стран мира рано, считают в ВОЗ

"Есть много очагов, которые появляются, самое главное - что такое вторая волна? Это значит большой всплеск огромного количества случаев, которые будут распространяться по одной территории, возможно, и внутри страны, в другую. Сейчас мы видим, что страны быстро обнаруживают такие цепочки и могут ограничивать эти очаги, чтобы они дальше не распространялись", - сказала она в эфире телеканала Россия-24.

"Так что здесь не надо говорить о второй волне, надо говорить о том, что, конечно, есть вирус, если есть популяция, где близкие контакты и нет физической дистанции, тогда можно увидеть быструю цепочку. Вирус будет двигаться очень быстро, как лесной пожар. Но если вы сможете сразу оградить его, потушить пожар, изолировать всех, кто был в контакте с инфицированными людьми, тогда мы сможем управлять эпидемией, не допустить второй волны", - добавила она.