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Распространение нового коронавируса
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Говорить о второй волне COVID-19 в ряде стран мира рано, считают в ВОЗ
Говорить о второй волне коронавируса в ряде стран мира рано, возникающие очаги новых вспышек вируса им удается купировать, сказала представитель Всемирной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:19
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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мелита вуйнович, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, общество

Говорить о второй волне COVID-19 в ряде стран мира рано, считают в ВОЗ

18:19 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредставитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Говорить о второй волне коронавируса в ряде стран мира рано, возникающие очаги новых вспышек вируса им удается купировать, сказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
"Есть много очагов, которые появляются, самое главное - что такое вторая волна? Это значит большой всплеск огромного количества случаев, которые будут распространяться по одной территории, возможно, и внутри страны, в другую. Сейчас мы видим, что страны быстро обнаруживают такие цепочки и могут ограничивать эти очаги, чтобы они дальше не распространялись", - сказала она в эфире телеканала Россия-24.
"Так что здесь не надо говорить о второй волне, надо говорить о том, что, конечно, есть вирус, если есть популяция, где близкие контакты и нет физической дистанции, тогда можно увидеть быструю цепочку. Вирус будет двигаться очень быстро, как лесной пожар. Но если вы сможете сразу оградить его, потушить пожар, изолировать всех, кто был в контакте с инфицированными людьми, тогда мы сможем управлять эпидемией, не допустить второй волны", - добавила она.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗОбщество
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