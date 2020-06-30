https://ria.ru/20200630/1573700865.html
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Мир сейчас находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19, вирус все еще быстро распространяется, большинство людей все еще к нему восприимчивы, заявила РИА РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:19
2020-06-30T18:20
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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1
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
Мир сейчас находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19
, вирус все еще быстро распространяется, большинство людей все еще к нему восприимчивы, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ
) Мелита Вуйнович
.
По ее словам, не только Россия, но и большинство стран Европейского региона ВОЗ сейчас находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений, исходя из их эпидемиологической ситуации и других критериев, соответствующих ранее представленным рекомендациям ВОЗ для переходной фазы, включая оценку приемлемости мер со стороны населения.
"Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса", - подчеркнула Вуйнович.
"Мир сейчас находится в новой и опасной фазе. Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще к нему восприимчивы", - заявила представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.