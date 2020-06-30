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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573700865.html
В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса
Мир сейчас находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19, вирус все еще быстро распространяется, большинство людей все еще к нему восприимчивы, заявила РИА РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:20
распространение нового коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568894263_0:53:3072:1781_1400x0_80_0_0_003c195709d2e55f9d529c4a34e2a6d6.jpg
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7 495 645-6601 
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60
мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

В ВОЗ заявили об опасности текущей фазы распространения коронавируса

18:19 30.06.2020 (обновлено: 18:20 30.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Мир сейчас находится в новой и опасной фазе пандемии COVID-19, вирус все еще быстро распространяется, большинство людей все еще к нему восприимчивы, заявила РИА Новости представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
По ее словам, не только Россия, но и большинство стран Европейского региона ВОЗ сейчас находятся в процессе изменения мер по физическому дистанцированию и смягчения ограничений, исходя из их эпидемиологической ситуации и других критериев, соответствующих ранее представленным рекомендациям ВОЗ для переходной фазы, включая оценку приемлемости мер со стороны населения.
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"Тем не менее мы должны помнить, что уменьшение количества новых случаев COVID-19 в первую очередь является результатом принятых мер общественного здравоохранения и физического дистанцирования, а не простым ходом развития эпидемиологического процесса", - подчеркнула Вуйнович.
"Мир сейчас находится в новой и опасной фазе. Многие люди устали находиться дома. Страны по понятным причинам стремятся открыть свои общества и экономики. Но вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще к нему восприимчивы", - заявила представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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