Ветераны войны — о Ржевском мемориале

ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. Мне уже 96-й год пошел, на закладке камня давал обязательство, что приеду на открытие. И вот я дожил, сказал ветеран войны Евгений Книга, принявший участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.

"Могу сравнить этот мемориал с комплексом на Сапун горе, Считаю, что нужно проводить экскурсии на этот мемориал, делать лекции, привлекать ветеранов на такие мероприятия", - сказал войны.

"Рад, что советскому солдату возведен такой значимый мемориал как память о победе, погибших за честь и свободу нашей Родины. Это мемориал на века. Для меня это не просто памятник, но и память о моей семье", - отметил 88-летний ветеран, коренной житель Ржева Борис Воробьев.

"Горжусь открытием этого мемориала", - отметил еще один участник церемонии Иван Кладкевич, который с января по февраль 1943 года принимал участие в боях на Ржевско-Вяземском направлении

Ветеран войны Спартак Сычев гордится медалью " За боевые заслуги", который в составе 129-й отдельной стрелковой бригады освобождал Ржев от немецко-фашистских захватчиков.

По его словам, эта первая, полученная в боях под Ржевом медаль, и самая дорогая из всех.

"Ржевская битва имеет огромное значение в Великой Отечественной войне. И наше государство достойно оценило её значение", - сказал ветеран.

Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.