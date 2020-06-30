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Тверская область
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Ветераны войны — о Ржевском мемориале
Мне уже 96-й год пошел, на закладке камня давал обязательство, что приеду на открытие. И вот я дожил, сказал ветеран войны Евгений Книга, принявший участие в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:16
тверская область
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РИА Новости
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353
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россия, игорь руденя, григорий рапота, белоруссия

Ветераны войны — о Ржевском мемориале

18:16 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала
Президент РФ Владимир Путин приветствует ветеранов Великой Отечественной войны на церемонии открытия Ржевского мемориала
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТВЕРЬ, 30 июн – РИА Новости. Мне уже 96-й год пошел, на закладке камня давал обязательство, что приеду на открытие. И вот я дожил, сказал ветеран войны Евгений Книга, принявший участие в церемонии открытия мемориала Советскому солдату подо Ржевом.
"Могу сравнить этот мемориал с комплексом на Сапун горе, Считаю, что нужно проводить экскурсии на этот мемориал, делать лекции, привлекать ветеранов на такие мероприятия", - сказал войны.
"Рад, что советскому солдату возведен такой значимый мемориал как память о победе, погибших за честь и свободу нашей Родины. Это мемориал на века. Для меня это не просто памятник, но и память о моей семье", - отметил  88-летний ветеран, коренной житель Ржева Борис Воробьев.
"Горжусь открытием этого мемориала", - отметил еще один участник церемонии Иван Кладкевич, который с января по февраль 1943 года принимал участие в боях на Ржевско-Вяземском направлении
Эстетика общности: Путин обратился к нации на фоне памятника под Ржевом
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Эстетика общности: Путин обратился к нации на фоне памятника под Ржевом
Ветеран войны Спартак Сычев гордится медалью " За боевые заслуги", который в составе 129-й отдельной стрелковой бригады освобождал Ржев от немецко-фашистских захватчиков.
По его словам, эта первая, полученная в боях под Ржевом медаль, и самая дорогая из всех.
"Ржевская битва имеет огромное значение в Великой Отечественной войне. И наше государство достойно оценило её значение", - сказал ветеран.
Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
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Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
В церемонии открытия мемориала приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, а также губернатор Тверской области Игорь Руденя, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
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Тверская областьРоссияИгорь РуденяГригорий РапотаБелоруссия
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