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Испания намерена разработать собственную вакцину от коронавируса
Испанские разработки вакцины от COVID-19 идут успешно, есть вероятность, что уже через несколько месяцев вакцины начнут применять на людях, заявил министр науки РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, испания, в мире

Испания намерена разработать собственную вакцину от коронавируса

18:15 30.06.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
МАДРИД, 30 июн – РИА Новости. Испанские разработки вакцины от COVID-19 идут успешно, есть вероятность, что уже через несколько месяцев вакцины начнут применять на людях, заявил министр науки Педро Дуке.
Он рассказал, что в мире существуют около 180 проектов по разработке вакцины, в Испании из них – 12, которые финансируются из государственного бюджета. "В пяти из 12 групп уже есть то, что называется "вакцины-кандидаты", и они начинают доклинические испытания на животных. Один из проектов, у которых "вакцина-кандидат" была уже в конце апреля, завершил исследования на животных и есть большая надежда на эту вакцину", – рассказал Дуке.
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Как сообщило министерство науки, четыре проекта рассчитывают начать испытания на людях в декабре.
"Есть вероятность, что со всеми этими сделанными пробами, через шесть-двенадцать месяцев мы можем начать применять вакцину на испанцах… Надо провести еще много исследований, но мы оптимисты и считаем, что будет вакцина, которая поступит в испанскую систему здравоохранения, когда она подтвердит свою эффективность", - сказал министр.
Он также рассказал, что уже идут переговоры с рядом иностранных компаний, которые готовы будут приобрести вакцину, если она будет разработаны в Испании.
В Испании также проводятся около 100 клинических испытаний возможного лечения коронавируса, а также исследования выявления вируса – причем не только непосредственно на людях, но также в окружающей среде, в отходах, на поверхностях, напомнил министр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИспанияВ мире
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