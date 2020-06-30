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ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T04:46
россия
с-400 «триумф»
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
турция
сша
безопасность
в мире
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В каждой единице техники, поставляемой на экспорт, всегда есть закладка, позволяющая дезактивировать эту единицу. Так что гринго могут получить С-400 с сюрпирзом, а потом будет что-то весёлое интересное...
80
Плевать турки на всё хотели. Они вообще не платят ни за что. Ща газ у них долги перед нами, военную технику мы поставляем им в кредит за свой счёт, АЭС строим за свой счёт...... Это что? Дурь или предательство или личный интерес чиновников?
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россия
турция
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155644/96/1556449660_0:315:3072:2043_1400x0_80_0_0_67ebcb3413670b1666939baea78d9424.jpg
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РИА Новости
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60
россия, с-400 «триумф», федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), турция, сша, безопасность, в мире

ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

18:13 30.06.2020 (обновлено: 04:46 01.07.2020)
38968
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Мария Воробьева.
Ранее американский Джон Тьюн предложил купить зенитные ракетные комплексы у Турции, чтобы уладить разногласия Анкары и Вашингтона.
"Для осуществления вывоза продукции военного назначения покупатель нашей техники должен представить российской стороне сертификат конечного пользователя", — пояснила собеседница агентства..
Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года. Покупка этих зенитных ракетных комплексов вызвала кризис в отношениях Вашингтона и Анкары. США неоднократно требовали отказаться от этих систем и купить американские комплексы Patriot.
Зенитный ракетный комплекс С-400
Вчера, 12:02
Эксперт: Россия может применить санкции, если Турция продаст США С-400
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Обсудить 17
РоссияС-400 «Триумф»Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)ТурцияСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
В каждой единице техники, поставляемой на экспорт, всегда есть закладка, позволяющая дезактивировать эту единицу. Так что гринго могут получить С-400 с сюрпирзом, а потом будет что-то весёлое интересное...
30 июня, 20:14
С Сильвер Конт
62103113
Плевать турки на всё хотели. Они вообще не платят ни за что. Ща газ у них долги перед нами, военную технику мы поставляем им в кредит за свой счёт, АЭС строим за свой счёт...... Это что? Дурь или предательство или личный интерес чиновников?
30 июня, 20:13
Арсений Новиков
33214316
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