ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России

Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству () Мария Воробьева.

Ранее американский Джон Тьюн предложил купить зенитные ракетные комплексы у Турции, чтобы уладить разногласия Анкары и Вашингтона.

Россия начала поставки С-400 в Турцию летом прошлого года. Покупка этих зенитных ракетных комплексов вызвала кризис в отношениях Вашингтона и Анкары. США неоднократно требовали отказаться от этих систем и купить американские комплексы Patriot.