https://ria.ru/20200630/1573700585.html
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Анкара не сможет продать Вашингтону российские С-400 без согласия Москвы, заявила РИА Новости во вторник официальный представитель Федеральной службы по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:13
2020-07-01T04:46
россия
с-400 «триумф»
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
турция
сша
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155644/96/1556449660_0:315:3072:2043_1400x0_80_0_0_67ebcb3413670b1666939baea78d9424.jpg
https://ria.ru/20200630/1573672070.html
Сильвер Конт
В каждой единице техники, поставляемой на экспорт, всегда есть закладка, позволяющая дезактивировать эту единицу. Так что гринго могут получить С-400 с сюрпирзом, а потом будет что-то весёлое интересное...
80
Арсений Новиков
Плевать турки на всё хотели. Они вообще не платят ни за что. Ща газ у них долги перед нами, военную технику мы поставляем им в кредит за свой счёт, АЭС строим за свой счёт...... Это что? Дурь или предательство или личный интерес чиновников?
59
17
россия
турция
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155644/96/1556449660_0:315:3072:2043_1400x0_80_0_0_67ebcb3413670b1666939baea78d9424.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155644/96/1556449660_1131:592:3072:2048_1400x0_80_0_0_afcbd7f6ee1fb2304d3d9c1db64c2978.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/96/1556449660_1299:387:2960:2048_1400x0_80_0_0_17037c312fca22661041ede44d9af80c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, с-400 «триумф», федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), турция, сша, безопасность, в мире