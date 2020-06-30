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Туризм
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Россиян в страны ЕС пока не впустят. Как быть туристам?
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля, но на туризме это никак не скажется, сообщила исполнительного директора Ассоциации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:20
туризм
коронавирус covid-19
туризм
визы
майя ломидзе
новости - туризм
евросоюз
шенгенская виза
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, туризм, визы, майя ломидзе, новости - туризм, евросоюз, шенгенская виза

Россиян в страны ЕС пока не впустят. Как быть туристам?

18:20 30.06.2020
4131
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПассажир в зале ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево
Пассажир в зале ожидания терминала B международного аэропорта Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля, но на туризме это никак не скажется, сообщила исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
Вчера, 16:45Распространение нового коронавируса
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
По данным Совета стран Евросоюза, снимать ограничения предлагается для резидентов: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая по принципу взаимности.
Россия, США, Бразилия в список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, не вошли. Но его планируют пересматривать каждые две недели.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на туризме это никак не скажется, так как границы России сейчас закрыты. Компании и путешественники переориентируются на отдых внутри страны. Так, например, туроператор, который специализировался на экскурсионных поездках в Европу, предлагает бронировать путевки туда, но на 2021 год по ценам 2020-го, а сейчас – выбирать отдых в России.
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Вместо Европы? Калининград готовится к приему российских туристов
При этом некоторые страны уже открывают визовые центры в России. Например, с 6 июля 2020 года визовый центр Польши в Калининграде возобновляет прием документов. Правда, не для туристов, допустимые цели для получения разрешения на въезд: учеба и работа.
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Стало известно, когда Греция начнет принимать заявления на визы
Но пока туроператоры на спешат подавать документы своих клиентов, даже тех, чей выезд намечен на август или сентябрь, так как ясности, когда откроются границы России и пустят ли россиян в Европу – нет. Правда, согласно изменениям в визовый кодекс Шенгена, которые вступили в силу в феврале этого года, обращаться за документами на въезд можно за полгода до планируемого путешествия.
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25 февраля, 08:00Туризм
Новые правила Шенгена: что изменилось в выдаче виз
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ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмвизыМайя ЛомидзеНовости - ТуризмЕвросоюзШенгенская виза
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