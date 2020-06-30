Россиян в страны ЕС пока не впустят. Как быть туристам?

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля, но на туризме это никак не скажется, сообщила исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По данным Совета стран Евросоюза , снимать ограничения предлагается для резидентов: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая по принципу взаимности.

Россия, США, Бразилия в список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, не вошли. Но его планируют пересматривать каждые две недели.

По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на туризме это никак не скажется, так как границы России сейчас закрыты. Компании и путешественники переориентируются на отдых внутри страны. Так, например, туроператор, который специализировался на экскурсионных поездках в Европу, предлагает бронировать путевки туда, но на 2021 год по ценам 2020-го, а сейчас – выбирать отдых в России.

При этом некоторые страны уже открывают визовые центры в России. Например, с 6 июля 2020 года визовый центр Польши в Калининграде возобновляет прием документов. Правда, не для туристов, допустимые цели для получения разрешения на въезд: учеба и работа.

Ранее, 19 июня, в Калининграде открылся объединенный визовый центр, в котором можно получить разрешение на въезд в Литву.

Вчера в Москве заработал визовый центр Греции, со 2 июля он планирует начать принимать документы и в Новороссийске, а консульство возобновило прием еще 8 июня.