В Москве рассказали об обращениях по голосованию по поправкам

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Подтвердились только восемь из 426 обращений в Общественный штаб о нарушениях хода голосования в Подтвердились только восемь из 426 обращений в Общественный штаб о нарушениях хода голосования в Москве , сообщил журналистам официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов

"На сегодняшний день штаб рассмотрел 426 обращений. И по ним установлено порядка 8 подтверждённых нарушений", - сообщил Асафов.

По его словам, все нарушения не повлияли на процесс голосования.

Он отметил, что за минувшие сутки видеонаблюдение не установило никаких нарушений, все работает в штатном режиме.