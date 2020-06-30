https://ria.ru/20200630/1573700284.html
В Москве рассказали об обращениях по голосованию по поправкам
Подтвердились только восемь из 426 обращений в Общественный штаб о нарушениях хода голосования в Москве, сообщил журналистам официальный представитель... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:05
2020-06-30T18:05
голосование по поправкам в конституцию
александр асафов
конституция рф
москва
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москва
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр асафов, конституция рф, москва
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Подтвердились только восемь из 426 обращений в Общественный штаб о нарушениях хода голосования в Москве
, сообщил журналистам официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов
.
"На сегодняшний день штаб рассмотрел 426 обращений. И по ним установлено порядка 8 подтверждённых нарушений", - сообщил Асафов.
По его словам, все нарушения не повлияли на процесс голосования.
Он отметил, что за минувшие сутки видеонаблюдение не установило никаких нарушений, все работает в штатном режиме.
Кроме того, Асафов добавил, что около 4,5 тысячи звонков ежедневно поступает в кол-центр по различным уточняющим и организационным вопросам о голосовании. Порядка 21,6 тысячи наблюдателей работают на участках, проходит тщательный мониторинг сообщений СМИ и в социальных сетях.