В ОП прокомментировали сообщения о принуждении к голосованию

"Фактически на данный момент известны лишь единичные случаи, когда есть признаки, которые проверяются, признаки принуждения к голосованию", - рассказал Григорьев на брифинге.

Кроме того, даже в сообщениях о подобных историях, которые чаще всего являются фейками, нигде не говорится о принуждению к голосованию "за" или "против", отметил он.