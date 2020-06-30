В ОП прокомментировали сообщения о принуждении к голосованию

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На данный момент известны лишь единичные случаи с признаками принуждения к голосованию по поправкам к конституции, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Фактически на данный момент известны лишь единичные случаи, когда есть признаки, которые проверяются, признаки принуждения к голосованию", - рассказал Григорьев на брифинге.
Кроме того, даже в сообщениях о подобных историях, которые чаще всего являются фейками, нигде не говорится о принуждению к голосованию "за" или "против", отметил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.