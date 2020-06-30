Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573700145.html
В ОП прокомментировали сообщения о принуждении к голосованию
На данный момент известны лишь единичные случаи с признаками принуждения к голосованию по поправкам к конституции, сообщил руководитель рабочей группы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:03
голосование по поправкам в конституцию
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
конституция рф
общественная палата рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573682308_0:0:2903:1633_1400x0_80_0_0_f7e19ba5196b46eb60c785b79d8fccca.jpg
https://ria.ru/20200630/1573674572.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573682308_0:0:2903:1633_1400x0_80_0_0_f7e19ba5196b46eb60c785b79d8fccca.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573682308_87:0:2816:2047_1400x0_80_0_0_7913c81c242fd5358dbd6765219b3b5c.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573682308_428:0:2475:2047_1400x0_80_0_0_2708e99b334736792553f6047b6d7ab0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), конституция рф, общественная палата рф, общество

В ОП прокомментировали сообщения о принуждении к голосованию

18:03 30.06.2020
231
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкИзбиратели во время голосования на выборах президента Польши на одном из избирательных участков в Варшаве
Избиратели во время голосования на выборах президента Польши на одном из избирательных участков в Варшаве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. На данный момент известны лишь единичные случаи с признаками принуждения к голосованию по поправкам к конституции, сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
"Фактически на данный момент известны лишь единичные случаи, когда есть признаки, которые проверяются, признаки принуждения к голосованию", - рассказал Григорьев на брифинге.
Кроме того, даже в сообщениях о подобных историях, которые чаще всего являются фейками, нигде не говорится о принуждению к голосованию "за" или "против", отметил он.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Мужчина голосует по внесению поправок в Конституцию РФ
Вчера, 12:31Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле объяснили, почему голосование по поправкам проходит пакетом
440017
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Конституция РФОбщественная палата РФОбщество
Рекомендуем
Конституция РФ
В Москве рассказали об обращениях по голосованию по поправкам
Медик на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой
Первых трех пациентов с COVID-19 в Пензе вылечили переливанием плазмы
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил обеспечение безопасности участников парадов Победы в России
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
ФСВТС указала на невозможность реэкспорта С-400 без согласия России
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Дагестане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Демократы потребовали отчета разведки о "сговоре" России с талибами
Автомобиль скорой помощи
В Петербурге четыре человека пострадали из-за непогоды
Люди на улице у станции метро Тверская в Москве
ВОЗ предупредила москвичей о "ложном чувстве безопасности"
Вид на Кострому с Волги
На пост губернатора Костромской области претендуют десять кандидатов
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии рассказал, когда назначит посла в США
В лаборатории онкологического диспансера
Назван способ предотвратить развитие рака
Владимир Зеленский и его жена Елена
На Украине рассказали о состоянии заразившейся COVID-19 жены Зеленского
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
ВОЗ заявила об устойчивом снижении числа случаев коронавируса в России
Девушка с ноутбуком
Доступ к социально значимым сайтам оставили бесплатным до конца года
Статуя Фемиды в суде
Жителя Вологодской области осудили за поджог водителя авто
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:36В Индии началось голосование по поправкам в Конституцию России
07:36В Индии выявили 18,6 тысячи новых случаев COVID-19
07:34В Киргизии выявили 439 новых случаев COVID-19
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
Лента новостейМолния