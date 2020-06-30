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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200630/1573699955.html
Путин оценил обеспечение безопасности участников парадов Победы в России
Безопасность участников парадов Победы, которые 24 июня состоялись в 28 городах России, была надежно обеспечена, в них участвовали 58 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:58
75 лет великой победы
парад победы
владимир путин
москва
владикавказ
калининград
общество
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москва
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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парад победы, владимир путин, москва, владикавказ, калининград, общество

Путин оценил обеспечение безопасности участников парадов Победы в России

17:58 30.06.2020
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© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Безопасность участников парадов Победы, которые 24 июня состоялись в 28 городах России, была надежно обеспечена, в них участвовали 58 тысяч человек, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В последние недели особое внимание было уделено здоровью военнослужащих, которым предстояло принять участие в парадах по случаю 75-й годовщины Победы. Эти торжества ждала вся страна", - заявил Путин во вторник в ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров, которые построены Минобороны в ряде регионов страны.
Он напомнил, что парады состоялись в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Владикавказе, Калининграде и еще 23 городах страны.
"Всего в них приняли участие 58 тысяч человек. Их безопасность была надежно обеспечена", - подчеркнул президент РФ.
Военная техники перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на Красной площади в Москве
29 июня, 06:0375 лет Великой Победы
Китайская газета оценила "смертоносные машины" на параде Победы в Москве
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75 лет Великой ПобедыПарад ПобедыВладимир ПутинМоскваВладикавказКалининградОбщество
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