Путин оценил обеспечение безопасности участников парадов Победы в России

"В последние недели особое внимание было уделено здоровью военнослужащих, которым предстояло принять участие в парадах по случаю 75-й годовщины Победы. Эти торжества ждала вся страна", - заявил Путин во вторник в ходе видеоконференции, посвященной открытию медицинских центров, которые построены Минобороны в ряде регионов страны.