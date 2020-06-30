https://ria.ru/20200630/1573699955.html
Путин оценил обеспечение безопасности участников парадов Победы в России
Безопасность участников парадов Победы, которые 24 июня состоялись в 28 городах России, была надежно обеспечена, в них участвовали 58 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:58
2020-06-30T17:58
75 лет великой победы
парад победы
владимир путин
москва
владикавказ
калининград
общество
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https://ria.ru/20200629/1573601255.html
москва
владикавказ
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парад победы, владимир путин, москва, владикавказ, калининград, общество